Gemeente Utrecht gaat werken aan visie om nachtcultuur naar hoger niveau te tillen

De gemeente Utrecht gaat werken aan een Nachtvisie. Om die visie af te ronden heeft de gemeente een enquête gepubliceerd waarin bewoners naar hun mening wordt gevraagd over de nachtcultuur in de stad.

De Basis, Was, Ekko, TivoliVredenburg en nog een setje locaties; er gebeurt zeker al van alles in de nacht in Utrecht. Maar het kan nog beter, zo meent de gemeente Utrecht. In het coalitieakkoord stond dan ook al gemeld dat er een Utrechtse Nachtvisie zou komen, en daar lijkt nu werk van gemaakt te worden.

Wethouder Eva Oosters roept bewoners op om een enquête in te vullen die gebruikt gaat worden voor die Nachtvisie. Bij die enquête is te lezen: “Jouw antwoorden geven ons inzicht in het huidige aanbod van het uitgaansleven en de behoeften van het Utrechtse publiek. Dit gebruiken we voor de Nachtvisie die we gaan maken. Hierin staan ambities en doelen die de gemeente samen met de nachtsector opstelt.”

Utrecht gaat een Nachtvisie opstellen. Help ons de nachten in Utrecht nóg mooier maken via: https://t.co/RCcdMhAyUW pic.twitter.com/zsAvJD0SiA — Eva Oosters (@EvaOosters) August 25, 2022

Clubcultuur

Begin vorig jaar ging DUIC nog in gesprek met Vera Vaessen. Zij had uitgebreid onderzoek gedaan naar de clubcultuur in Utrecht. Daarin komt ook naar voren dat Utrecht in vergelijking met andere steden wat achterloopt qua clubcultuur. Lees dat verhaal hier terug.