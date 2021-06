Gluren bij de Buren en Struinen in de Tuinen bundelen krachten en zoeken deelnemers

De evenementen Gluren bij de Buren en Struinen in de Tuinen vinden dit jaar eenmalig op dezelfde dag plaats: zondag 5 september. De optredens zijn bij deze editie ook allemaal buiten. De organisatie is nog op zoek naar mensen die zich willen aanmelden als act of hun tuin als locatie.

“Na een tijd binnen te hebben gezeten, worden eindelijk de bloemetjes weer buiten gezet en kunnen honderden cultuurmakers hun kunsten naar hartenlust tonen voor lokaal publiek”, schrijft de organisatie. “En dat allemaal veilig in de frisse lucht.”

Voor Gluren bij de Buren openen normaal gesproken allerlei Utrechters de deuren van hun woonkamers. Daar treden bands, singer-songwriters, dj’s en dans- en theatermakers dan op. Vorige editie waren dat maar liefst 161 woonkamers verspreid door de stad. Bezoekers kunnen langs verschillende huizen gaan.

Struinen in de Tuinen was altijd al volledig buiten. Het publiek wandelt hierbij door alle Utrechtse wijken heen en geniet van optredens door onder meer rappers, dichters en theatermakers. Vorig jaar stelden ruim 100 Utrechters hun tuin beschikbaar als podium.

Vrijwillige bijdrage

Struinen in de Tuinen wordt georganiseerd door dezelfde stichting als het huiskamerfestival Gluren bij de Buren. “Struinen in de Tuinen is het zomerse zusje van Gluren bij de Buren”, zei een van de organisatoren, Dirkjan van Oord, eerder.

Het evenement op 5 september duurt van 12.00 uur tot 17.00 uur. Het hele programma is gratis te bezoeken, maar als je wil kan je een vrijwillige bijdrage doneren.