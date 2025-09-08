Gratis festival op het dak van parkeergarage Paardenveld

Komende zaterdag vindt er een klein festival op het dak van parkeergarage Paardenveld plaats. Het gratis festival staat in teken van de nieuwe functies die de parkeergarage de komende tien jaar krijgt. Er zijn verschillende activiteiten voor alle leeftijden.

Het dak is open vanaf 12.30 uur en om 13.00 uur start het festival na een welkomstwoord door wethouder Eelco Eerenberg. Gedurende de dag staan er uiteenlopende activiteiten op de planning, zoals radio maken, suppen, een boksworkshop en zeefdrukken.

Het festival eindigt om 19.00 uur met een potje jeu de boules op de begane grond. Aanmelden voor de activiteiten is niet verplicht, maar om zeker te zijn van een plek kan dat wel via de site.

Nieuwe functies

Sinds begin september is de parkeergarage eigendom van de gemeente. De garage krijgt daarom in de aankomende tien jaar nieuwe functies, waaronder verschillende werkplekken en een openbaar toilet.

Van de zes verdiepingen worden de begane grond en de eerste etage gehuurd door verschillende ondernemers, waar de huidige huurders mogen blijven. Momenteel worden de bovenste vier verdiepingen bezet door ongeveer 390 parkeerplaatsen, maar bij de nieuwe indeling worden dit twee etages minder.

Daarnaast wordt het dak publiek toegankelijk en komt er onder meer ruimte voor sport, groen en een ontmoetingsplek. Ook krijgt het deels een commercieel programma.

Het nieuwe gebruik van de parkeergarage is voorlopig. In 2035 wil de gemeente het gebied opnieuw inrichten.

Sekswerkers

Een deel van de nieuwe ondernemers zal bestaan uit sekswerkers. Er komt ruimte voor maximaal 15 sekswerkers die een ruimte kunnen huren.

Dit zullen geen ‘ramen’ zijn zoals vroeger in de Hardebollenstraat; bezoek aan de sekswerkers zal uitsluitend op afspraak mogelijk zijn. Uit de stemmen van de gemeenteraad blijkt dat 70 procent dit plan ondersteunt.