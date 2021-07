Groen licht voor benefietconcert Veritas in Lepelenburg: dit jaar een groot terras

Het jaarlijkse benefietconcert van de Utrechtse studentenvereniging C.S. Veritas heeft gisteren groen licht gekregen van de gemeente. Het concert in Park Lepelenburg mag volgende week vrijdag doorgaan. Vanwege de coronamaatregelen zal het evenement wel iets anders gaan dan normaal.

De studentenvereniging zorgt ervoor dat vrijdag 30 juli het park is omgebouwd tot een groot terras met een podium voor optredens van verschillende artiesten. Onder meer de Utrechtse zangeres Julia Zahra treedt die dag op.

“Het doel van dit benefietconcert is om zoveel mogelijk geld op te halen voor stichting Quina Care”, zegt de vereniging. “Op deze dag is iedereen welkom om te komen genieten van goede muziek en een gezellige sfeer onder het genot van een hapje en een drankje.”

Medische zorg

Verder kunnen bezoekers geld doneren of meedoen aan een loterij. Uiteindelijk gaat een deel van de opbrengst naar het goede doel. Dit jaar dus stichting Quina Care. Die stichting zet zich in om medische zorg in rurale gebieden van het Amazoneregenwoud te verbeteren en toegankelijker te maken. Bijvoorbeeld in Putumayo in Ecuador.

“De inwoners leven onder de armoedegrens, er is geen toegang tot veilig drinkwater en ondervoeding bij kinderen en complicaties bij (tiener)zwangerschappen zijn daar een probleem. Door de realisatie van een ziekenhuis in dit gebied kan Quina Care de inwoners van Putumayo van acute zorg voorzien.”

Tot en met donderdag 29 juli 17.00 uur kan je een plekje reserveren op het terras. Dat kan op de site van het concert. Het concert begint om 13.00 uur, eindigt om 21.00 uur en de toegang is gratis.