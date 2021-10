Grootste opblaasbare hindernisbaan van de wereld komt naar Utrechtse Jaarbeurs

Het gigantische, opblaasbare attractiepark ‘Blow Up Extreme’ komt in de kerstvakantie naar de Jaarbeurs in Utrecht. Met 36.500 vierkante meter is Blow Up Extreme de grootste indoor hindernisbaan van de hele wereld.

Vier hallen van de Jaarbeurs worden van 25 december tot en met 9 januari gevuld met opblaasbare stormbanen en springkussens. Het paradepaardje van Blow Up Extreme is de ‘Cobra’, een stormbaan met een recordlengte van 600 meter. De langste ter wereld.

Bezoekers kunnen zich ook wagen aan een springkussen van 30 bij 30 meter, een glijbaan van 10 meter hoogte en een verzameling basejumps van zeecontainers – de hoogste telt maar liefst 7 meter.

Voor kinderen is er een speeleiland te vinden van 25 bij 25 meter. Ook op het speeleiland zijn stormbanen, vrije vallen en glijbanen te vinden, maar dan op een kindvriendelijk formaat.

Tijdsloten

De gehele hindernisbaan telt in totaal meer dan 50 attracties en beslaat een oppervlakte van ongeveer vijf en een half voetbalveld. De hindernissen zijn in tijdsloten van 2,5 uur te ontdekken. Tickets daarvoor zijn beschikbaar op de website van Blow Up Extreme.