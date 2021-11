Hardcorefeest Thunderdome in Utrecht begint vanwege coronamaatregelen al in de middag

Het wereldberoemde Thunderdome, dat in december in Utrecht plaatsvindt, heeft de tijden van het feest aangepast. Omdat de coronamaatregelen nog niet zijn versoepeld wordt het hardcore-evenement nu in de middag en avond georganiseerd.

Op 11 december worden de Jaarbeurshallen omgetoverd voor Thunderdome. Het feest werd 29 jaar geleden voor het eerst georganiseerd in Utrecht en is in die jaren uitgegroeid tot een van de bekendste hardcore-evenementen ter wereld en de bakermat van de gabbercultuur.

In eerste instantie wilde de organisatie het feest in de avond en nacht laten plaatsvinden, maar omdat de coronamaatregelen het nog niet toelaten tot zo laat door te gaan, is nu de tijd aangepast. “Als we ‘s nachts niet kunnen raven, dan knallen we gewoon twee keer zo hard overdag”, is te lezen in een mail die mensen met een kaartje hebben ontvangen. Het evenement wordt nu van 15.00 tot 0.00 uur georganiseerd.

Bezoekers die vanwege de tijdswijziging niet meer aanwezig kunnen zijn, krijgen de mogelijkheid hun geld terug te vragen.