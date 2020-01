Het eerste weekend in 2020: wat is er te doen in Utrecht?

Het is weer bijna weekend! Waar moet je zijn? DUIC zocht het voor je uit en geeft wat tips. Missen we nog leuke evenementen? Laat het achter in de reacties of stuur het naar [email protected]

Sprookjes van de Haar: Assepoester

Waar: Kasteel de Haar

Wanneer: Tot en met zondag 5 januari, verschillende aanvangstijden

Prijs: Vanaf 18,50 euro

‘Sprookjes van de Haar’ is sinds 2010 uitgegroeid tot een echte publiekstrekker van het grootste kasteel van Nederland. Het evenement is voor de hele familie en bezoekers kunnen een speurtocht volgen langs raadselachtige plekken in het kasteel. De tocht wordt afgesloten met een komische voorstelling die een bekend kinderverhaal uitbeeldt.

Drijf in Bioscoop

Waar: Zwembad Den Hommel

Wanneer: Zaterdag 4 januari, 17.00 tot 19.00 uur

Prijs: 6,95 euro

In Zwembad Den Hommel wordt komende zondag een bijzondere Drijf-In biscoop georganiseerd. Met je eigen luchtbed op het water kan je deze dag de film Toy Story 4 bekijken op een groot scherm. De film is Nederlands gesproken en er is geen zwemvaardigheid vereist. Er zijn 100 plaatsen beschikbaar.

Schaatsen op IJsbaan Vleuterweide

Waar: Centrum Vleuterweide (op het plein voor de Bibliotheek)

Wanneer: Tot en met zondag 5 januari, verschillende openingstijden

Prijs: Vanaf 5 euro

De ijsbaan in Centrum Vleuterweide is nog maar een weekend open voor Utrechtse schaatsers. Op zondag kunnen bezoekers met hun favoriete tv-held schaatsen (deze week zijn dat De Minions), ijshockeyen en meedoen aan een curlingcompetitie.

De Nationale Operette: Winter in Wien – Nieuwjaarsconcert

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: Vrijdag 3 januari, aanvang 20.15 uur

Prijs: 32,50 euro

Met het nieuwjaarsconcert in TivoliVredenbrug luidt De Nationale Operette het nieuwe jaar bruisend in. Voor het orkest zijn musici uit alle hoeken van de wereld geselecteerd. Jeroen Weierink is de maestro van de avond. De zang wordt door ervaren solisten uitgevoerd: sopraan Wilma Bierens, tenor Arnold Bezuyen en bariton Bert Simhoffer.

Nieuwjaarsborrel aan de Singel

Waar: ROOST aan de Singel, Paardenveld 1

Wanneer: Vrijdag 3 januari, 16.00 tot 23.00 uur.

Prijs: Verschillende prijzen

Met oliebollen op tafel en champagne aan de bar viert ROOST aan de Singel het nieuwe jaar. Kom met vrienden of familie nog even naast het water je goede voornemens en ideeën voor 2020 bespreken. Het bekende Utrechtse restaurant is normaliter alleen ’s zomers open, maar opent voor speciale gelegenheden ook de deuren in de winter.

