Het grootste LEGO-event ter wereld komt opnieuw naar de Utrechtse Jaarbeurs

In de Jaarbeurs in Utrecht vindt van 16 tot en met 22 oktober opnieuw LEGO World plaats, het grootste LEGO-evenement ter wereld. Liefhebbers van de bouwstenen kunnen zich wanen tussen grote bouwwerken, zeldzame sets en deelnemen aan workshops. Ook zijn er tijdens 22e editie nieuwe onderdelen, zoals een botanicals-zone en wordt een ode gebracht aan Vincent van Gogh.

Tijdens het zevendaagse event is aan verschillende typen LEGO-liefhebbers gedacht. Zo is er voor de gamers een gamezone en LEGO Minecraft-area waar gebouwd kan worden en kunnen de allerkleinsten naar de LEGO DUPLO-zone met onder meer een luchtkasteel en glijbaan.

Populairste onderdeel

Het populaire onderdeel de ‘LEGO-fabriek’ uit Denemarken is ook weer van de partij. Dit is een deel van de echte fabriek uit Denemarken, waar bezoekers het productieproces van LEGO-stenen van dichtbij kunnen volgen. Daarnaast is het mogelijk om een eigen gegraveerde LEGO-steen en een zelfgebouwde minifiguur mee naar huis te nemen.

Nieuw dit jaar

Voor de oudere LEGO-liefhebbers is er een speciale ‘adult zone’, met nieuwe onderdelen zoals het LEGO Masters Theater, waar oud-deelnemers van het televisieprogramma LEGO MASTERS tips en bouwtechnieken delen, en een LEGO-ode aan Vincent van Gogh. Ook kunnen bezoekers meedoen aan een silent disco-workshop bloemschikken in de botanische zone.

Formule 1

Voor autofans staan er op bijna ware grootte een Ferrari en een McLaren Formule 1-wagen, beide volledig opgebouwd uit LEGO-stenen. Deze ‘auto’s’ zijn eerder door Formule 1-coureurs bestuurd in Miami. Ook is er een levensgrote Technic Ducati Panigale V4 S motor van LEGO aanwezig, met authentieke kenmerken en details als eerbetoon aan het originele motormodel.

Bezoek

LEGO World trekt jaarlijks zo’n 100.000 bezoekers uit het hele land. Tickets voor de 22e editie zijn verkrijgbaar via Ticketmaster. Kinderen tot en met 2 jaar mogen gratis naar binnen. De openingstijden zijn dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur.