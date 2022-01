Het kan weer: dit is er de komende dagen allemaal te doen in Utrecht

De lockdown is voorbij, de theaters, bioscopen en musea hebben de deuren weer mogen openen. En dat doen ze maar al te graag. DUIC zette op een rijtje waar je de komende dagen allemaal terechtkunt voor tentoonstellingen, muziek en theatervoorstellingen.

Toeval bestaat niet

Waar: Museum Speelklok

Wanneer: t/m 11 september 2022

Prijs: ticket museum (tussen 7,50 en 14 euro)

‘Dat kán geen toeval zijn!’ Iedereen zegt het wel eens, maar heb je er eigenlijk al eens goed over nagedacht? Want wat is toeval eigenlijk? In Museum Speelklok lijkt toeval ver te zoeken. Om een zelfspelend muziekinstrument live muziek te laten maken, is juist volledige controle nodig: alles moet kloppen. Met de tentoonstelling ‘Toeval bestaat niet’ laat het museum mensen nadenken over toeval in de (mechanische) muziek aan de hand van de zelfspelende instrumenten van instrumentenbouwer Diederich Nicolaus Winkel. Een interactieve tentoonstelling voor jong en oud, voor muziekliefhebbers en techneuten en voor iedereen die zich wil verwonderen over de wereld van mechanische muziek.

De Komijnen

Waar: dB’s

Wanneer: zondag 30 januari

Prijs: 5 euro

De Komijnen zetten drie jaar lang de werfkelder van Kargadoor op z’n kop met een keur aan eigenzinnige acts, maar daar komt nu verandering in. De Komijnen gaat namelijk door in dB’s! Zoals het publiek van de Komijnen gewend is, is het programma verrassend. Met bijzondere muzikale acts, absurde voordrachten, comedy, performances en animaties. Een wervelende show dus, voor een nieuwsgierig publiek.

Calefax

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: woensdag 2 februari

Prijs: 30 euro

Componisten hebben zich door de eeuwen heen altijd beperkt met ingewikkelde vormstructuren, maar Calefax geeft daar even een andere invulling aan. Geen sonates, rondo’s of variaties, maar vrije en associërende muziek die de luisteraar van begin tot eind meesleept. Bereid je voor op deze hechte formatie van vijf rietblazers. Calefax houdt in binnen- en buitenland al 35 jaar een reputatie hoog op basis van virtuoos spel.

Antiman (door tg Tiefschnee)

Waar: Theater Kikker

Wanneer: dinsdag 1 t/m vrijdag 4 februari

Prijs: tussen 7 en 14 euro

Antiman wil geen superheld zijn maar hij ontvangt toch dagelijks noodoproepen die hij niet kan negeren. Voor Antiman alleen geen brandende gebouwen, geheime codes en publieke aanbidding. Nee, hij houdt zich bezig met verloren usb-sticks, lege accu’s en katten in bomen. Dat is zijn bestaan, tot er op een dag wordt aangeklopt door Lance. Deze ambitieuze masterstudent Heroic Assistency and Operation Research is helemaal klaar voor zijn afstudeerstage.



De Situatie

Waar: Stadsschouwburg Utrecht

Wanneer: zaterdag 29 januari

Prijs: 10 euro

Net op tijd voor het Nationaal Theater Weekend 2022 opent Stadsschouwburg Utrecht de deuren weer. Deze eerste zaterdag na de heropening staat Martijn Kardol op het toneel. Kardol maakte een bliksemstart in de cabaretwereld en won in één theaterseizoen alle prijzen op het Leids Cabaret Festival en het Groninger Studenten Cabaret Festival. De Situatie gaat over het bezweren van een crisis. Of het nu gaat om het leren omgaan met een pandemie, klimaatcrisis of het samen met je vriendin beslissen wat er gekeken wordt op Netflix… Elke crisis heeft impact.

De botanische revolutie

Waar: Centraal Museum

Wanneer: t/m 1 mei 2022

Prijs: ticket museum (tussen 6,50 en 13,50 euro)

De botanische revolutie, over de noodzaak van kunst en tuinieren. Deze tentoonstelling vertelt het verhaal van de tuin als vruchtbare inspiratiebron voor kunstenaars. Kunstenaars, schrijvers, dichters en denkers hebben door de eeuwen heen de tuin telkens op een andere manier beschreven, weergegeven en vormgegeven. Ook in de hedendaagse kunst is de tuin een rijke bron van inspiratie. Wat voor actuele reflecties bieden kunstenaars op het paradijs, de volkstuin, botanie en klimaatverandering? Verrassende klassieke en moderne voorbeelden laten de diepe wortels van de thema’s uit de tentoonstelling zien. De tentoonstelling is vanwege de coronasluiting langer te zien; tot 1 mei 2022.

Vrouwen Die Muren Afbreken

Waar: ZIMIHC theater Zuilen

Wanneer: t/m 6 februari 2022

Prijs: gratis

Vrouwen Die Muren Afbreken is een reizende expositie van tien foto’s en verhalen van hedendaagse Utrechtse vrouwen die figuurlijk muren afbreken in de samenleving. Ze verbinden, doorbreken taboes, doen vooroordelen teniet en komen op voor zaken die hen na aan het hart liggen. Vrouwen Die Muren afbreken is ook een boek over 22 Utrechtse murenafbreeksters, dat dit jaar uitkomt als Utrecht 900 jaar stad viert. Het thema is ‘Stad zonder muren’. De tentoonstelling is vanwege de coronasluiting langer te zien; tot 1 mei 2022.