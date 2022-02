Het Lentebock Festival komt in maart weer naar het Janskerkhof in Utrecht

Het Lentebock Festival komt volgende maand weer naar Utrecht. Net als in oktober vorig jaar, toen het Bockbierfestival werd georganiseerd, is dit evenement straks ook te vinden op het Janskerkhof.

“Dankzij de nieuwe versoepelingen kan het Lentebock Festival 2022 doorgaan”, schrijft de organisatie. Het evenement staat op 25, 26 en 27 maart op de agenda.

Op vrijdag begint het festival om 16.00 uur en duur het tot 00.00 uur. Zaterdag kunnen bezoekers vanaf 14.00 uur terecht op het Janskerkhof en ook dan duurt het evenement tot middernacht. Zondag begint het Lentebock Festival om 13.00 uur en op deze laatste dag stopt het evenement om 20.00 uur.

Bezoekers kunnen allerlei lentebockbieren bestellen van meer dan twintig brouwerijen. Daarnaast is er ook muziek. Op het podium treden verschillende bands en Utrechtse dj’s op. Verder zijn er zogenoemde ‘foodstands’ waar barbecuegerechten besteld kunnen worden.

