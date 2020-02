Het weekend komt eraan en er is weer genoeg te doen in Utrecht

Het is weer bijna weekend! Waar moet je zijn? DUIC zocht het voor je uit en geeft wat tips. Missen we nog leuke evenementen? Laat het achter in de reacties of stuur het naar [email protected]

Permanent Destruction

Na het succes van hun eerste show zet theatermaker en performer Naomi Velissariou en sound producer Joost Maaskant hun theatrale concertreeks voort. Permanent Destruction – The HM Concert is een productie van Theater Utrecht en is een theatraal concert waarbij de makers zich lieten inspireren door de Duitse toneelschrijver Heiner Müller. De muziek – variërend van techno tot trap, hardcore en punk – is een opzwepende verklanking van een duistere boodschap, of zoals de band zelf zegt ‘melodrama op speed’. Dat allemaal rond het thema feministisch terrorisme.

Waar: Paardenkathedraal

Wanneer: Donderdag 6, vrijdag 7 en zaterdag 8 februari om 21.00 uur

Prijs: 18 euro

Klik hier voor meer informatie.

Discoboot

De Discoboot doet deze vrijdag Utrecht aan. Bij dit feest, voor party-animals van 30 jaar en ouder, moeten de bezoekers zich door de aankleding weer ‘jong voelen’. Er staan meubels die bij de mensen vroeger thuis hebben gestaan, oranje beeldbuistelevisies met oude videoclips maar ook een werkende Atari uit de jaren 70 en een Nintendo Nes uit de jaren 80. Ook de muziek komt uit deze jaren. De boot vertrekt om 21.00 en meert om 01.00 uur weer aan.

Waar: Boot vertrekt bij de Van Keulsekade

Wanneer: Vrijdag 7 februari om 21.00 uur

Prijs: 23,50 euro

Klik hier voor meer informatie.

Comedy Talent Award-finale

De Comedy Talent Award, oftewel de grootste stand-up comedywedstrijd van Nederland, is aan het hoogtepunt toe: de finale. De finalisten hebben de chaotische audities en de halve finales overleefd en zijn door ervaren comedians getraind. Tijdens de finale nemen ze het tegen elkaar op. De winnaars van de jury- en de publieksprijs mogen spelen op het Utrecht International Comedy Festival

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: Vrijdag 7 februari om 20.00 uur

Prijs: 17,50 euro

Klik hier voor meer informatie.

Footprints Festival

Footprints Festival is vernoemd naar het gelijknamige nummer van saxofonist Wayne Shorter. Het nummer was destijds een revolutionaire samensmelting van Afro-Cubaanse ritmes met Amerikaanse Jazz. Vorig jaar was de eerste editie van het evenement helemaal uitverkocht. Ook in 2020 wordt traditionele met moderne muziek vermengd en reizen artiesten uit alle hoeken van de wereld af naar Utrecht. Alle optredens hebben verschillende invloeden en technieken in hun muziek.

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: Zaterdag 8 februari, 15.00 tot 04.00 uur

Prijs: 36,25 euro

Klik hier voor meer informatie.

Gluren bij de buren

Er zijn maar liefst 161 woonkamers in Utrecht open voor Gluren bij de Buren. Bij dit evenement worden optredens door bands, singer-songwriters, dj’s en dans- en theatermakers verzorgd bij bewoners thuis. In elke huiskamer geeft een lokale podiumkunstenaar drie keer een optreden van een half uur. De 161 woonkamers zijn verspreid over Utrecht, maar in Leidsche Rijn en De Meern is het wel wat verder fietsen tussen de deelnemers.

Waar: Huiskamers door de hele stad

Wanneer: Zondag 9 februari, 12.00 tot 17.00 uur

Prijs: Gratis entree

Klik hier voor meer informatie.