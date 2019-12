Het weekend komt eraan; Wat is er te doen in Utrecht?

Het is weer bijna weekend! Waar moet je zijn? DUIC zocht het voor je uit en geeft wat tips. Missen we nog leuke evenementen? Laat het achter in de reacties of stuur het naar [email protected]

Weet je nog niet waar je heen wil met de jaarwisseling? DUIC heeft ook een overzicht van de feestjes op dinsdag 31 december 2019 (of net na middernacht) waar je nog naartoe kan gaan.

Stomend Bierfestival in het Spoorwegmuseum

Waar: Het Spoorwegmuseum

Wanneer: Vrijdag 20 december, 19.00 tot 23.00 uur

Prijs: 28 euro

Het is alweer de derde editie van het Stomend Bierfestival in het Spoorwegmuseum. In december heeft het museum sowieso een winterse sfeer en in de kerstvakantie kan je beginnen met nationale en internationale speciaalbieren. Bij de ticketprijs zijn 4 biermunten inbegrepen. Loop vervolgens samen met vrienden of familie met een biertje in je hand tussen oude, klassieke treinen. Er is ook een echte ijsbaan aangelegd (schaatsen gratis te leen), er draait een antieke carrousel en er wordt live jazzmuziek gespeeld. Vanaf 21 december vindt ook de ‘Winter Station’ in het museum plaats, met dagelijks een nieuw programma vol winterse activiteiten voor de hele familie.

Slotavond Keys of light

Waar: Domplein

Wanneer: Vrijdag 20 december, 17.00 tot 22.00 uur

Prijs: Gratis toegankelijk

‘Keys of light’ heeft de afgelopen maanden veel mooie lichtshows op de Dom geprojecteerd. Op vrijdag neemt Utrecht met een laatste voorstelling afscheid van het klank- en lichtspel. “We hebben een aantal pianisten die de afgelopen periode op ‘Keys of Light’ hebben gespeeld uitgenodigd en ook leerlingen van de Herman Brood Academie gevraagd een optreden te verzorgen”, zegt Olav Rosenberg, voorzitter van Stichting Utrechts EigenDom. ‘Keys of Light’ was één van de projecten waarmee de stichting geld wil verzamelen om bij te dragen aan de restauratie van de Domtoren.

Opening wijn- en eetbar Ruby Rose

Waar: Korte Jansstraat 23

Wanneer: Vrijdag 20 december, 20.00 tot 01.00 uur

Prijs: Verschillende prijzen

In het pand waar café Zussen eerder was gevestigd opent vrijdag een nieuwe wijn- en eetbar met de naam Ruby Rose. De afgelopen maanden is het team druk geweest met verbouwingen om de bar voor kerst te openen. Op het menu staan voornamelijk mediterrane gerechten die de klanten volgens eigenaar Wichert van Rijn ‘hopelijk’ met elkaar gaan delen: “Denk bijvoorbeeld aan oesters, escargots, risotto, kazen, pasta’s en kleine pizza’s.” Daarnaast wordt er een brede selectie aan wijn en drank geserveerd. Speciaal voor de opening krijgt iedereen de échte Ruby Rose cocktail.

Ultrasonic Indoor Winter Festival

Waar: Central Studios

Wanneer: Zaterdag 21 december, 22.00 tot 05.00 uur

Prijs: Vanaf 37,90 euro

Dit jaar organiseert Ultrasonic voor de eerste keer een wintereditie van hun bekende edm-festival. In Central Studios komt de zomerse sfeer voor even terug en kunnen liefhebbers van het elektronische genre zich helemaal uitleven op de dansvloer. De line-up bestaat onder andere uit Nicky Romero, Tony Junior, La Fuente en Afro Bros.

Kerst Swan Market

Waar: Neude

Wanneer: Zaterdag 21 en zondag 22 december, 11.00 tot 17.00 uur.

Prijs: Gratis toegankelijk

Dit weekend staat de Neude helemaal vol met kerstkraampjes van de lifestylemarkt ‘Swan Market’. Mis je nog iets voor onder de kerstboom? Zoals gebruikelijk kan je hier veel kleding, speelgoed, sieraden en interieur-items kopen van startende, creatieve ondernemers. Ook zijn er genoeg foodstands aanwezig voor lekkere hapjes, wijn, bier en koffie. Kinderen mogen spelen op het springkussen en bij de kleurtafel.

