Het weekend komt eraan; Wat is er te doen in Utrecht?

Het is weer bijna weekend! Waar moet je zijn? DUIC zocht het voor je uit en geeft wat tips.

Sprookjes van De Haar

Waar: Kasteel de Haar

Wanneer: Vrijdag 27 december t/m zondag 29 december

Prijs: Varieert van €20,50 tot €14,00

Kasteel de Haar Utrecht opent voor het negende jaar de poorten voor het jaarlijkse familiefestijn ‘Sprookjes van De Haar’. Tijdens het evenement is er een speurtocht door het kasteel en een aansluitende muzikale show in de naastgelegen kapel. Alles staat in het teken van Assepoester. Op 27, 28 en 29 december zijn er speciale sprookjesavonden.

Klik hier voor meer informatie.

Internationaal Kamermuziek Festival

Waar: Meerdere locaties

Wanneer: Vrijdag 27 t/m zondag 29 december

Prijs: Varieert

Dit weekend is de oude binnenstad van Utrecht weer het winterse decor voor het Internationaal Kamermuziek Festival. Ook keert violiste Janine Jansen na twee jaar afwezigheid terug in een nieuwe rol als artistieke voorvrouw. Onder de noemer ‘Appeltaartconcerten’ worden er ook buiten de binnenstad optredens gegeven.

Klik hier voor meer informatie.

Expositie modeontwerper Mattijs van Bergen

Waar: Centraal Museum

Wanneer: Vrijdag 27 december t/m zondag 29 december

Prijs: Varieert van €6,- tot €14,-

De Nederlandse modeontwerper Mattijs van Bergen schenkt dertien ontwerpen aan het Centraal Museum Utrecht. Diverse werken zijn onder andere dit weekend te zien in het museum. De meest herkenbare elementen van Mattijs zijn de plissé en het integreren van sieraadobjecten in zijn ontwerpen. Ook kleedde hij meerdere keren koningin Máxima.

Klik hier voor meer informatie.