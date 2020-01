Het weekend komt eraan; Wat is er te doen in Utrecht?

Het is weer bijna weekend! Waar moet je zijn? DUIC zocht het voor je uit en geeft wat tips. Missen we nog leuke evenementen? Laat het achter in de reacties of stuur het naar [email protected]

Best of 2019

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: Vrijdag 10 januari, 23.00 tot 04.00 uur

Prijs: 7 euro

Samen met DJ Arnold (bekend van Kiss All Hipsters en Noodlanding) en VJ Telefunk blikt TivoliVredenburg in januari terug op liedjes die er in 2019 echt toe deden. Het ‘Best of’-feest trekt ieder jaar veel bezoekers die nog even op de populairste tracks van het afgelopen jaar willen dansen. Deze avond zullen natuurlijk artiesten zoals Lil Nas X, Billie Eilish en andere artiesten die in 2019 een doorbraak kenden, aan bod komen. Eén allerlaatste ‘jaaroverzicht-goes-clubnight’ voor iedereen met een hart voor pop, indie, hiphop en elektronica!

Klik hier voor meer informatie.

A David Bowie Evening

Waar: Café de Stad

Wanneer: Vrijdag 10 januari, 20.30 tot 02.00 uur

Prijs: Gratis toegankelijk

Op vrijdag is het precies vier jaar geleden dat David Bowie overleed. In Café de Stad, waar DJ Blue Wine de hele avond platen en video’s van hem draait, kunnen oudere en jongere fans nog even nagenieten van de legendarische glam-rocker. Gedurende de nacht kunnen bezoekers ook muziekverzoekjes indienen.

Klik hier voor meer informatie.

Disco-Bingo in Café Lombok

Waar: Café Lombok, Vleutenseweg 228

Wanneer: Zaterdag 11 januari, 21.15 tot 00.00 uur

Prijs: Gratis toegankelijk

Om het nieuwe jaar op een goede manier te starten organiseert Café Lombok de Disco Bingo Drink Inn Show. Iedereen krijgt de mogelijkheid om mooie prijzen te winnen. Er zijn deze avond ook twee dj’s aanwezig die van de bingo een echt feestje gaan maken.

Klik hier voor meer informatie.

Salsa on Sunday

Waar: De Utrechter, Stadsbrasserie en Bar

Wanneer: Zondag 12 januari, 19.00 tot 23.00 uur

Prijs: 5 euro

In De Utrechter aan het Vredenburg wordt deze zondag volop gedanst. Voor mensen met goede voornemens om in het nieuwe jaar meer te bewegen is dit een uitgelezen kans. In de stadsbrasserie wordt er zondag namelijk een latin-avond met de dansvormen salsa en bachata georganiseerd. Voorafgaand aan de dans kunnen enthousiastelingen een hapje eten van het Salsa on Sunday menu.

Klik hier voor meer informatie.

30 Seconds-toernooi

Waar: Filmcafé

Wanneer: Zaterdag 11 januari, 19.30 tot 23.30 uur

Prijs: 8,50 euro per team

Bij het Filmcafé op zaterdag is de klok letterlijk aan het tikken. Terwijl een speler vijf begrippen op een kaartje omschrijft moeten twee teamgenoten binnen 30 seconden zoveel mogelijk woorden raden. Het team dat het bord het snelst afspeelt heeft gewonnen! Elk lid van het winnende team ontvangt een cocktail naar keuze. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via de website van het Filmcafé (max 3 personen per team).

Klik hier voor meer informatie.