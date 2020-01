Het weekend komt eraan; Wat is er te doen in Utrecht?

Het is weer bijna weekend! Waar moet je zijn? DUIC zocht het voor je uit en geeft wat tips. Missen we nog leuke evenementen? Laat het achter in de reacties of stuur het naar [email protected]

Glow in the Park

Waar: Gagelbos

Wanneer: Zaterdag 18 januari, 16.00 tot 23.00 uur

Prijs: Volwassenen 5 euro, kinderen 2,50 euro

Door het Gagelbos loopt tijdens Glow in the Park een spannende wandelroute met vuurkorven en lichtjes. Alleen een paar lichtpunten wijzen de weg door het donkere woud naar het festivalterrein met theatrale optredens en livemuziek. Foodtrucks staan daar klaar en verschillende artiesten en vuuracrobaten treden op. Trek je mooiste warme kleding aan, want de organisatie houdt een verkiezing voor de best geklede deelnemer en de winnaar krijgt een sledehondentocht.

Klik hier voor meer informatie.

Vakantiebeurs

Waar: Jaarbeurs

Wanneer: donderdag 16 tot en met zondag 19 januari

Prijs: voorverkoop 14 euro

De Vakantiebeurs is jarig en viert het 50e jubileum. Er is daarom een nog groter aanbod van reisorganisaties, hotels en bestemmingen. Zoals elk jaar zijn er verschillende optredens van grote artiesten en allerlei avontuurlijke activiteiten. Proef bij de locals van de allerlekkerste hapjes en drankjes vanuit de hele wereld en laat je inspireren. Waar ga jij heen?

Klik hier voor meer informatie.

Friends marathon

Waar: Filmcafé, CAB-rondom

Wanneer: zondag 19 januari, 13.30 tot 00.00 uur

Prijs: 7 euro

Het Filmcafé gaat 10 uur lang Friends uitzenden. De Amerikaanse televisieserie kwam in 1994 op televisie, maar is nog altijd populair. De echte fans van Monica, Chandler, Rachel, Ross, Joey en Phoebe kunnen flink aan de bak. Het gehele eerste seizoen van 24 afleveringen wordt achter elkaar afgespeeld.

Klik hier voor meer informatie.

Housequake

Waar: TivoliVredenburg, Pandora

Wanneer: Zaterdag 18 januari, van 23.00 tot 04.30 uur

Prijs: 15 euro

De houselegendes Roog en Erick E komen met hun clubtour naar TivoliVredenburg. Nineties RoXY-veteraan Erick Eerdhuizen en zeroes-ster Rogier van Bueren zorgen voor een housespektakel.

Klik hier voor meer informatie.