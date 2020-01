Het weekend komt eraan; Wat is er te doen in Utrecht?

Het is weer bijna weekend! Waar moet je zijn? DUIC zocht het voor je uit en geeft wat tips. Missen we nog leuke evenementen? Laat het achter in de reacties of stuur het naar [email protected]

Utrecht Danst Winter Festival

Waar: ZIMIHC Theater Stefanus

Wanneer: Zaterdag 25 januari, 10.30 tot 22:15 uur

Prijs: Vanaf 7,50 euro

Alle dansliefhebbers opgelet: eind januari organiseert ZIMIHC het Utrecht Danst Winterfestival. Het festival is voor iedereen die van dansen houdt: van jong tot oud, beginner of gevorderd. Er zijn diverse workshops te volgen zoals klassiek ballet, streetdance en buikdans. Liefhebbers krijgen de mogelijkheid om te leren dansen, naar presentaties van dansgroepen te kijken én andere Utrechtse dansers te ontmoeten.

Kijk hier voor meer informatie.

Run for KiKa Wintereditie

Waar: Máximapark

Wanneer: Zondag 26 januari, 14.30 tot 18.00 uur

Prijs: Verschillende prijzen

Al jaren rent Utrecht met hart en ziel om geld in te zamelen voor Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). Voor de Run for KiKa wintereditie kunnen de hardloopschoenen weer uit de kast worden getrokken. Iedereen is welkom om zijn of haar steentje bij te dragen; leeftijd of fitheid maakt niet uit. Vanuit het Máximapark rennen Utrechters zowel over de startstreep als de finish.

Kijk hier voor meer informatie.

Sneeuwbal Festival

Waar: Park Transwijk

Wanneer: Zaterdag 25 januari, 14.00 tot 23.00 uur

Prijs: Vanaf 42,35 euro

Duizenden mensen, waarvan velen in kleurrijke winteroutfits, bezoeken ieder jaar het grote winterfestival Sneeuwbal in Park Transwijk. Bezoekers kunnen dansen op dj-sets van artiesten zoals Brooks, Deepend en La Fuente in vijf overdekte area’s, maar ook op de buik van een ‘sneeuwhelling’ afglijden. Tijdens het festival liggen bij verschillende foodcourts de bratwursten in de pan met daarnaast een gevulde kan glühwein. Met een flinke lading humor en winterse gekkigheid wordt er gezorgd voor een fijne festivalvibe.

Kijk hier voor meer informatie.

Basis 5 jaar

Waar: Basis, Oudegracht aan de Werf 97

Wanneer: Zaterdag 25 januari 22.00 uur tot zondag 26 januari 11.00 uur

Prijs: Aan de deur voor 23.00 €8, na 23.00 €15 en na 06.00 uur €8

Een bijzonder weekend voor de Basis, want het is de vijfde verjaardag van de club. Internationale techno artiesten komen daarom naar de Oudegracht om het feest te vieren. Maar liefst 13 uur lang zijn de deuren open om deze mijlpaal te vieren.

Kijk hier voor meer informatie.