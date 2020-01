Het weekend komt eraan; Wat is er te doen in Utrecht?

Het is weer bijna weekend! Waar moet je zijn? DUIC zocht het voor je uit en geeft wat tips. Missen we nog leuke evenementen? Laat het achter in de reacties of stuur het naar [email protected]

Gratis naar “Catharina” – voor Utrechtse basisschoolleerlingen tijdens scholenstaking

Waar: Domplein 4

Wanneer: Vrijdag 31 januari, 08.30 tot 15.15 uur

Prijs: Gratis

De Utrechtse Muziekschool en Danscentrum Utrecht organiseren voor Utrechtse basisschoolleerlingen (groep 1 t/m 8) waarvan de scholen staken een gratis programma rondom Catharina. De Utrechtse kunstenaar Karin Elich gaat vertellen wie Catharina was en waarom Hoog Catharijne eigenlijk zo heet. De dag wordt verder ingekleurd met knutselen, dans en muziek geïnspireerd op Catharina. Op vrijdag zal wethouder Anke Klein een bezoek brengen aan het speciale programma.

Klik hier voor meer informatie.

Das Coen und Sander Pop-Up Fest

Waar: Utrecht Centraal

Wanneer: Tot en met vrijdag 31 januari, 16.00 tot 19.00 uur

Prijs: Gratis toegankelijk

De radiostudio van Radio 538 wordt drie dagen lang verplaatst naar de stationshal, waar de DJ’s Coen en Sander tussen 16.00 en 19.00 uur muziek draaien. Artiesten Timmie Tirol, DJ Maurice en Immer Hansi brengen een bezoek aan de studio voor een optreden. De studio bevindt zich ter hoogte van spoor 18 en 19. Het is mogelijk om een dansje te doen in een speciale silent disco en wat te drinken. Het feestje is een warming-up voor ‘Das Coen und Sander Fest’, dat op vrijdag 6 maart plaatsvindt in de Jaarbeurs.

Klik hier voor meer informatie.

UJazz Fest

Waar: Rotsoord

Wanneer: Zaterdag 1 februari, 15.00 tot 00.30 uur

Prijs: Middagprogramma gratis; avondprogramma 32 euro, studenten 12 euro

Het is alweer tijd voor de negende editie van het lokale UJazz Fest. Headliners Ben van den Dungen, Kapok en Ilja Reijngoud – met vele anderen – treden aan in De Helling, LE:EN en andere horeca rond Rotsoord. Deze dag zijn er onder andere showcases van het Utrechts Conservatorium en andere lokale bands. Tijdens de optredens krijgen oude jazz-legendes een eerbetoon van huidige bewonderaars. Er worden daarnaast ook veel originele en nieuwe stukken gespeeld.

Klik hier voor meer informatie.

Cd-collectie Bibliotheek Utrecht in de uitverkoop

Waar: Centrale Bibliotheek Utrecht

Wanneer: Zondag 2 februari tot vrijdag 14 februari, normale openingstijden

Prijs: Gratis toegankelijk, cd’s 1 euro per stuk

Dit weekend start op de derde etage van de Centrale Bibliotheek aan de Oudegracht de verkoop van duizenden cd’s. Liefhebbers kunnen voor 1 euro per stuk cd’s kopen. De bibliotheek gaat de schijven verkopen omdat er de afgelopen jaren steeds minder cd’s werden uitgeleend, vooral doordat mensen nu muziek streamen. Daarnaast gaat de Centrale Bibliotheek dit jaar verhuizen naar Post Utrecht aan de Neude, en de collectie gaat niet mee.

Klik hier voor meer informatie.

Andere Geschiedenis volgens Dirkje Kuik en Philipp Gufler

Waar: Centraal Museum

Wanneer: Tot en met 3 mei

Prijs: 15 euro

In Andere Geschiedenis volgens Dirkje Kuik en Philipp Gufler worden van Dirkje Kuik volop tekeningen, etsen, litho’s en schilderijen met Utrecht als inspiratiebron getoond. In opdracht van het museum maakte de kunstenaar Philipp Gufler (1989) een gezeefdrukt doek over het leven van Kuik. Deze maakt onderdeel uit van een serie waarin Gufler kunstenaars, schrijvers, een LHBTQI+ tijdschrift en verdwenen queer plekken verbeeldt. Andere Geschiedenis is geopend op 18 januari.

Klik hier voor meer informatie.