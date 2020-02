Het weekend komt eraan; Wat is er te doen in Utrecht?

Het is weer bijna weekend! Waar moet je zijn? DUIC zocht het voor je uit en geeft wat tips. Missen we nog leuke evenementen? Laat het achter in de reacties of stuur het naar [email protected]

Valentijnseditie Singlefeestje

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: Vrijdag 14 februari, van 0.00 uur tot 4.30 uur

Prijs: 12,80 euro

TivoliVredenburg organiseert, na een uitverkocht Kerstfestival, nu een nieuwe editie van Singlefeestje in de Ronda. Het idee is simpel: je kiest een cd-single uit een bak met duizenden singles, geeft hem aan de dj en die draait je plaat. In de bakken zit voor iedereen wel wat: van DJ Jean, tot Jamai, tot Arctic Monkeys. Neem wel je ID-kaart mee, want het feestje is voor 18-plussers.

De tranen van Eros – Joop Moesman

Waar: Centraal Museum

Wanneer: Vanaf zaterdag 15 februari

Prijs: 18,50 euro

Er is maar één officieel erkende Nederlandse surrealist en het Centraal Museum wijdt een expositie aan hem. De bijzondere Utrechtse schilder Joop Moesman (1909-1988) verbeeldde zijn seksuele fantasieën in een tijd dat daar, zeker in Nederland, een groot taboe op rustte. De thema’s van seks, fetisjisme en taboes komen sterk terug in zijn werk. Naast het werk van Moesman zijn er schilderijen van internationale tijdgenoten als René Magritte, Max Ernst, Man Ray en Salvador Dali te zien in de tentoonstelling. Daarnaast veel ruimte voor vrouwelijke surrealisten als Claude Cahun, Leonara Carrington en Leonor Fini. Ook is er werk te zien van hedendaagse kunstenaars als Sarah Lucas, Viviane Sassen en veel anderen.

A State of Trance 950

Waar: Jaarbeurs

Wanneer: Zaterdag 15 februari, van 22.00 uur tot 6.00 uur

Prijs: 71,50 euro

Het grootste trancefeest ter wereld, A State of Trance (ASOT), is deze zaterdag weer te vinden in Utrecht. Het iconische merk van Armin van Buuren staat garant voor de beste en nieuwste trance op dit moment in de wereld. Tijdens het feest wordt ook de 950e editie van de gelijknamige wekelijkse radio-uitzending opgenomen – en er wordt alvast met smart uitgekeken naar de duizendste.

Culturele Zondag; Bieb > Bieb

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: Zondag 16 februari, vanaf 10.00 uur

Prijs: Gratis toegankelijk

De eerste Culturele Zondag volgens de nieuwe formule. Utrechtse basisschoolkinderen gaan honderden boeken van de bibliotheek aan de Oudegracht naar de nieuwe locatie in het voormalige postkantoor aan de Neude brengen. Ook is er een aanvullend cultureel programma. De Centrale Bibliotheek is voor het laatst open en er moeten zoveel mogelijk boeken naar de nieuwe boekenkasten in Post Neude gebracht worden, waar de nieuwe locatie opent op 13 maart.

Open Dag Brouwerij Eleven

Waar: Brouwerij Eleven, Eendrachtlaan 100

Wanneer: Zondag 16 februari, van 13.00 uur tot 19.00 uur

Prijs: Gratis toegankelijk

Brouwerij Eleven opent de deuren voor bezoek. Iedereen die geïnteresseerd is kan zondag langsgaan om meer te horen over Eleven, een kijkje te nemen in de brouwerij, een (nieuw) tapbiertje te drinken en een hapje te eten. ’s Middags vertellen de brouwers meer over de brouwerij en de plannen voor de toekomst. Je kunt ook gelijk een kijkje nemen bij zeepwinkel zepig.nl en in de bakkerij van restaurant Broei. Ook worden er spelletjes gedaan en voor de liefhebber komt Utca’s Finest ‘flash’ tatoeëren. Wat dat inhoudt, gaat zondag blijken.

Jazz op Zondag

Waar: Brouwerij De Leckere

Wanneer: Zondag 16 februari, van 16.00 uur tot 18.00 uur

Prijs: Gratis toegankelijk

Brouwerij De Leckere organiseert zondag voor de eerste keer Jazz op Zondag. Deze editie komt de Utrechtse jazzband Basement Jazz, die al vijftien jaar bestaat en jazz, blues, funk en soul speelt. Brouwerij De Leckere zorgt voor de biertjes.

