Het weekend komt eraan; Wat is er te doen in Utrecht?

Het is weer bijna weekend! Waar moet je zijn? DUIC zocht het voor je uit en geeft wat tips. Missen we nog leuke evenementen? Laat het achter in de reacties of stuur het naar [email protected]

Monteverdidag

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: Zaterdag 22 februari, vanaf 10.00 uur

Prijs: vanaf 58 euro

De Monteverdidag eert de aartsvader van de Europese opera, de kapelmeester van de San Marco en de componist die de klassieke muziek naar de Barok gidste. Venetië speelt de hoofdrol en een belangrijke bijrol is weggelegd voor een nieuw Monteverdi-orgel. Het eéndaags mini-festival is in samenwerking met het Festival Oude Muziek.

Vunzige Deuntjes

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: Zaterdag 22 februari, van 0.00 uur tot 4.30 uur

Prijs: 19,50 euro

De populaire dansavond Vunzige Deuntjes is weer in de TivoliVredenburg. Tijdens deze deuntjes is het schuren, twerken, grinden en daggeren geblazen. De laatste hiphop, R&B en dancehall van toen tot nu wordt weer gedraaid tijdens het meest vunzige feestje van Nederland.

Bokoedro & Future Jazz Band

Waar: Ekko

Wanneer: Zaterdag 22 februari, van 21.00 uur

Prijs: 11 euro

Hiphop met liveband. De Yung dreamy mumble boss Bokoedro is een maker van future jazz. Op zijn nieuwe mixtape laat hij harde bassen, dromerige synths en binnenmondse bars over eerlijke jeans, blauwe rook en Bruno Mars horen. Hij brengt voor zijn show een jazzband mee.

The Future is now

Waar: Stadschouwburg

Wanneer: Vrijdag 21 februari, van 20.15 uur tot 22.30 uur

Prijs: 17 euro

‘The future is now’ is het nieuwe minifestival van Stadsschouwburg Utrecht, waarbij korte voorstellingen van jonge talentvolle makers op verrassende manieren worden getoond. Zo bleek de kantoortuin bijvoorbeeld een goede plek voor cabaret, werd er ‘geslowd’ in de Escherfoyer en kon je meebouwen aan een speeltuin voor volwassenen in de Zocherfoyer. De gangen van de keuken waren een goede ‘underground’-bar. Het programma is altijd een creatieve mix tussen verschillende genres.

