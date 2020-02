Het weekend komt eraan; Wat is er te doen in Utrecht?

Het is weer bijna weekend! Waar moet je zijn? DUIC zocht het voor je uit en geeft wat tips. Missen we nog leuke evenementen? Laat het achter in de reacties of stuur het naar [email protected]

Oum

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: Vrijdag 28 februari, vanaf 19.30 uur

Prijs: € 22,00

De Marokkaanse zangeres Oum is een van de grootste sterren van Noord-Afrika. Met haar krachtige en rijke stem kan ze eigenlijk elk genre aan – zo zong ze in haar jongere jaren Ella Fitzgerald en Aretha Franklin, maar maakte ze ook hiphop en r&b. Intussen heeft ze haar eigen stijl gevonden, die nog het beste valt te omschrijven als ‘Marokkaanse soul’. Oum presenteert in TivoliVredenburg haar nieuwe album Daba met band.

De Leuke Winterfestival

Waar: De Fabrique

Wanneer: Zaterdag 29 februari, van 14.00 – 23.00 uur

Prijs: € 30,00

Op zaterdag 29 februari verhuist De Leuke Festival naar De Fabrique. De Leuke Winterfestival 2020 heeft ‘grove hitjes, meezinggeweld, glitterdisco 2.0, karaoke crazy asian-style, schuren, twerken, next level hustling, een neverending polonaise en zelfs lasergamen’.

Alleen de late tickets van 30,00 euro zijn nog te krijgen, maar ook die gaan snel.

Glory 75 Utrecht

Waar: Central Studios in Utrecht

Wanneer: Zaterdag 29 februari, vanaf 17.30 – 23.00 uur

Prijs: vanaf € 98,00

Tijdens Glory 75 in Utrecht komen onder meer de Nederlandse kickboksers Hamicha, Yousri Belgaroui, Tyjani Beztati en Roël Mannaart in actie. Ook vindt er een kampioenschapsgevecht plaats: de Thaise Petchpanomrung verdedigt zijn titel tegen Serhii Adamchuk uit Oekraïne. Tijdens het evenement zijn er ook twee vrouwengevechten: niemand minder dan de nummer 1 gerankte Française Anissa Meksen komt in actie tegen Jiwaen Lee (Noord-Korea).

The Lighthouse

Waar: Louis Hartlooper Complex

Wanneer: Vanaf 27 februari te zien in de bioscoop

Prijs: Vanaf € 8,00

Willem Dafoe en Robert Pattinson excelleren in The Lighthouse van regisseur Robert Eggers, waarin twee stugge en zwijgzame mannen de taak krijgen een vuurtoren op een afgelegen eiland te bewonen. De hiërarchie tussen de mannen zorgt voor frictie, zeker wanneer de jongere Ephraim (Pattinson) verboden wordt de lamp in de toren te betreden. Wanneer hij ontdekt dat zijn voorganger in een manie stierf na het zien van mysterieuze waanbeelden, slaat het wantrouwen toe. Wordt hem wel de waarheid verteld over de geschiedenis van deze plaats?

Utrecht Comedy Week

Waar: Verschillende plekken

Wanneer: Vanaf 28 februari

Prijs: Verschillend

In de aanloop van het Utrecht International Comedy Festival vindt van 28 februari tot en met 7 maart de Utrecht Comedy Week plaats. De Utrecht Comedy Week zorgt van vrijdag 28 februari tot en met zaterdag 7 maart voor heel veel stand-up comedy. Zeven dagen comedy, met meer dan 30 shows op spannende locaties als de oude gevangenis Wolvenplein, tot het Schiller Theater en horeca als de Stadstuin en het Filmcafé.

