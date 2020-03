Het weekend komt eraan; Wat is er te doen in Utrecht?

Het is weer bijna weekend! Waar moet je zijn? DUIC zocht het voor je uit en geeft wat tips. Missen we nog leuke evenementen? Laat het achter in de reacties of stuur het naar [email protected]

Opening Bieb aan de Neude

Waar: Neude

Wanneer: Vanaf vrijdag 13 maart

Prijs: gratis toegankelijk

Tienduizenden boeken hebben na jaren van voorbereiding de korte reis afgelegd van de Oudegracht naar de Neude en staan nu dan echt klaar om van de planken gehaald te worden. Na de totale verbouwing opent de nieuwe Centrale Bibliotheek de deuren in Post Utrecht, de nieuwe publiekstrekker van de stad. De afgelopen jaren is hard gewerkt om de verhuizing van de bibliotheek mogelijk te maken. Vrijdag 13 maart wordt de locatie officieel in gebruik genomen. Wethouder Anke Klein komt samen met een aantal bewoners van de stad de bibliotheek openen om 17.00 uur. Daarbij is iedereen welkom en de komende twee weken zijn er allerlei activiteiten in het pand.

DUIC kreeg een rondleiding door het gebouw. Bekijk hoe de bibliotheek er nu uitziet.

Josbros

Waar: Ekko

Wanneer: Vrijdag 13 maart, vanaf 20.30 uur

Prijs: 12 euro

De Nieuwegeinse rapper Josbros heeft een nieuw album en staat in de Ekko. In zijn nieuwe plaat laat Josbros een andere kant zien en ‘gaat hij zijn emoties te lijf’. “Ik confronteer al mijn demonen. Ik geloof dat je daar uiteindelijk sterker van wordt”, zegt de 26-jarige Joris Willekes op de site van Ekko. De nummers gaan over pijn, over je emoties proberen te tonen en hoe moeilijk dat kan zijn en laat een volwassen kant zien van de Nieuwegeiner.

Matthäus Passion 2020

Waar: Janskerk

Wanneer: Zaterdag 14 maart, vanaf 15.00 uur

Prijs: 54 euro

Bach-specialist Pieter Jan Leusink neemt bezoekers mee in de indrukwekkende sfeer van

Bachs meesterwerk de Matthäus Passion. The Bach Choir & Orchestra zijn specialisten in het uitvoeren van deze compositie. De musici in het orkest bespelen authentieke instrumenten uit de tijd van Bach en zij behoren tot de top uit Europese barokorkesten. The Bach Choir of the Netherlands wordt geroemd om haar dynamische en expressieve klank. Samen zijn deze musici als geen ander in staat de symboliek, emotie en troost over te brengen.

Comedyhuis Club

Waar: Comedyhuis, Oudegracht 36

Wanneer: zaterdag van 20.30 tot 22.30

Prijs: 15 euro

Bij de Comedyhuis Club Showcase komt op zaterdagavond een wisselend gezelschap van 3 tot 4 comedians optreden die vanuit binnen- en buitenland naar Utrecht komen om met de leukste grappen het dak eraf te knallen. Ook op vrijdagavond is er comedy. Met elke eerste vrijdagavond van de maand een show in het Engels.

On traXS!

Waar: Spoorwegmuseum

Wanneer: vrijdag 13 tot en met zondag 15 maart

Prijs: 17,50

Klein ontmoet groot. Tussen de levensgrote treinen van het Spoorwegmuseum exposeren Europa’s beste modelbouwers hun banen. Dit is een van de topevenementen van de modelspoorwereld. Op 14 maart staat goederenlocomotief Shark aan het perron van het museum. De locomotief is er niet zomaar, hij komt vanwege het 60-jarig jubileum van Roco.

