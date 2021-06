Iggy Pop komt naar Utrecht; punklegende volgend jaar in TivoliVredenburg

Het Amerikaanse punkicoon Iggy Pop komt volgend jaar naar Utrecht. Iggy Pop staat op woensdag 22 juni 2022 in TivoliVredenburg voor een concert.

De 74-jarige Iggy Pop wordt wereldwijd gezien als ‘The Godfather of Punk’ en bijna elke punkband heeft ooit wel iets van Iggy Pops band The Stooges geleend. Iggy Pop scoorde hits met onder meer Lust for Life en The Passenger.

De laatste jaren deed Iggy Pop vooral wat hij zelf zin in had. Hij nam onder meer muziek op met de elektronische act Danger Mouse en maakte een rockplaat met Josh Homme van Queens Of The Stone Age.

Het optreden in Tivoli belooft overigens een onvervalste punkavond te worden, met ook klassiekers van The Stooges. “Inclusief het kenmerkende ontblote bovenlichaam”, aldus TivoliVredenburg. De ticketverkoop voor het concert begint vrijdag 18 juni om 10.00 uur. Kaartjes kosten 76 euro.