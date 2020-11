Kamermuziek Festival Utrecht gaat door, maar zonder internationale musici

De 18e editie van het Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht gaat door. Vanwege de coronamaatregelen is dat wel met een aangepast programma. Normaal gesproken zijn er optredens op verschillende plekken in de stad, maar dit keer is het festival van 27 tot en 30 december in TivoliVredenburg.

De festivalorganisatie heeft, in overleg met de artistiek programmeurs Janine Jansen en Amihai Grosz, ook besloten dat het niet verantwoord is om internationale musici uit te nodigen. Op het festival, met vooral klassieke muziek, zullen daarom alleen musici optreden die in Nederland wonen.

In totaal zijn er dertien middag-, en avondconcerten, zes kinderconcerten en twee familievoorstellingen. In TivoliVredenburg mogen maximaal dertig bezoekers in een zaal zijn, als er voldoende afstand gehouden kan worden. Het volledige programma wordt volgende week donderdag bekendgemaakt, vrijdag start de kaartverkoop.

Extra zomereditie

Jong Nederlands talent krijgt een ereplaats in het festivalprogramma. Violist Tim Brackman is dit jaar Young Artist in Residence en presenteert iedere dag een programma waarvoor hij andere jonge Nederlandse musici mocht uitnodigen. Hij opent ook het festival.

Verder zijn er onder meer optredens van het Berlage Saxophone Quartet en van Camerata Trajectina. Samen met dichters Ingmar Heytze en sopraan Klaartje van Veldhoven wekt het muziekensemble oude Utrechtse liedjes tot leven.

De concerten van violiste Janine Jansen en altviolist Amihai Grosz en de internationale musici worden verplaatst naar een extra zomereditie. Ook die editie is in TivoliVredenburg, het eerste weekend van juli volgend jaar.