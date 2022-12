Kersthits en Christmas carols bij optreden Noord Nederlands Orkest bij TivoliVredenburg in Utrecht

Het Noord Nederlands Orkest komt met dirigent Arjan tien op 22 december weer naar poppodium TivoliVredenburg in Utrecht. Het orkest brengt dan onder meer de bekendste kersthits uit films en musicals.

Bij dit optreden kunnen de aanwezigen luisteren naar en meezingen met de muziek uit Frozen, The Sound of Music en het Zwanenmeer. Ook de klassieke walsen van componist Johann Strauss en Duitse Dansen van Wolfgang Amadeus Mozart staan op donderdag op het programma.

Daarnaast komen echte meezingers als Santa Claus is coming to Town, Have yourself a merry little Christmas en All I want for Christmas is you langs. Presentator Eric Corton is de gastheer van deze avond. Speciaal te gast is sopraan Leonor Amaral.

Tickets voor het concert in de Grote Zaal zijn nog te koop. Ze zijn te vinden via de website van TivoliVredenburg.