Sinterklaas is voorbij en dan is het, volgens de ongeschreven Nederlandse regel, tijd voor kerst. Ook in Utrecht wordt weer van alles georganiseerd in de aanloop naar 25 en 26 december. DUIC heeft een selectie van kerstactiviteiten in de Domstad op een rijtje gezet.

1. Lumineuze Nachten van Kasteel de Haar

Bij Kasteel de Haar kunnen bezoekers elke avond tot begin januari een avondlichtwandeling maken door het park. Na zonsondergang start een sprookjesachtige route langs lichtinstallaties en projecties in de kasteeltuinen van ongeveer 2,5 kilometer lang.

Waar: Kasteellaan 1 in Haarzuilens

Wanneer: Zaterdag 6 december tot en met zondag 4 januari

Prijs: 17 – 22 euro

2. Winterdorp met schaatsbaan op Jaarbeursplein

Tijdens ‘U on Ice’ kunnen bezoekers elke dag schaatsen – schaatsen zijn gratis te leen – en andere winterse activiteiten doen, zoals curling. Naast de ijsbaan is er een pop-up wintereiland met zitplekken en een terras. Hier kunnen bezoekers zich opwarmen met chocolademelk, glühwein of een kom snert. De schaatsbaan is doordeweeks van 12.00 tot en met 20.00 uur open. In het weekend opent de baan al om 10.00 uur.

Waar: Jaarbeursplein

Wanneer: Maandag 8 tot en met vrijdag 26 december

Prijs: Gratis

3. Lichtjestocht in Utrecht-Oost

Utrecht-Oost organiseert dit jaar voor de tiende keer een lichtjestocht. Tussen 18.00 en 19.15 uur vertrekt elke vijftien minuten een groep. De route loopt door het Wilhelminapark en langs het Hobbemaplantsoen, met als eindpunt ‘herberg’ De Wilg. Wie meeloopt, komt langs 2.000 kaarsjes, scènes uit het kerstverhaal, een levende kerststal en muziek. Ook is er glühwein en chocomel.

Waar: Start bij de Holy Trinity Anglican Church aan het Van Limburg Stirumplein

Wanneer: Vrijdag 12 december

Prijs: Gratis

4. Kerstmarkt Tuin van Croese

In de Tuin van Croese wordt op zaterdag 13 december een kerstmarkt georganiseerd. Van 14.00 tot 17.00 uur zijn er winterse drankjes en zelfgemaakte hapjes. De kerstmarkt is opgezet door een buurtbewoner, met steun van Wonderwoods en de gemeente Utrecht.

Waar: Croeselaan

Wanneer: Zaterdag 13 december

Prijs: Gratis

5. Lichtjesroute Leidsche Rijn

Op zaterdag 13 december verandert Leidsche Rijn weer in een zee van lichtjes. Dit jaar begint de kerstwandeling al om 16.30 uur, een half uur eerder dan voorgaande jaren. Vanaf Castellum Hoge Woerd lopen deelnemers een sfeervolle wandeling van ongeveer 1,7 kilometer langs het kerstverhaal – inclusief toneel, muziek en honderden waxinelichtjes – naar de Marekerk. De route is geschikt voor jong en oud en ook goed toegankelijk met rolstoel of kinderwagen. Het thema van dit jaar is ‘Jouw kerstcadeau’.

Waar: Start bij Castellum Hoge Woerd

Wanneer: Zaterdag 13 december

Prijs: Gratis

6. Wintermarkt Molen de Ster

Op het Molenerf van Molen De Ster wordt op 13 en 14 december een kerstmarkt gehouden. Bezoekers kunnen rondstruinen langs zeker 45 kraampjes met allerlei verschillende producten en cadeaus voor de feestdagen. Ook is er livemuziek, warme glühwein en zijn er eetkraampjes.

Waar: Molenpark, ingang Floresstraat

Wanneer: Zaterdag 13 en zondag 14 december

Prijs: Gratis

Tekst loopt door onder de foto.

7. RAUM Winterfair

Op zaterdag 13 december is de Winterfair weer op het Berlijnplein. Van 13.00 tot 17.00 uur kun je op het plein terecht voor een fijn wintergevoel en gezelligheid. Met marktkramen, muziek, een kinderrommelmarkt, vuurshow, spellen, en eten en drinken. U-pashouders krijgen een gratis hapje en drankje.

Waar: Berleinplein

Wanneer: Zaterdag 13 december

Prijs: Gratis

8. Kerstmarkt Twijnstraat

De Twijnstraat verandert op zondag 14 december weer in een gezellige kerstmarkt. Verwacht allerlei verschillende kraampjes, glühwein en vaak zijn er ook verrassende optredens in de winkelstraat.

Waar: Twijnstraat

Wanneer: Zondag 14 december

Prijs: Gratis

9. Kerststal in Museum Catharijneconvent

Een enorme kerststal met maar liefst 600 kerststalfiguren: dat vind je vanaf 12 december in Museum Catharijneconvent. Het zijn echte museumstukken; afkomstig uit de achttiende eeuw uit de Italiaanse stad Napels. Elk figuur is een kunstwerk op zich, met hoofden van terracotta en benen en armen van hout, die vervolgens zeer vakkundig zijn beschilderd. De verfijnde kleding is gemaakt van de allermooiste stoffen en voorzien van prachtige borduursels. De kerststal is meestal van 10.00 tot 17.00 uur te bezoeken.

Waar: Lange Nieuwstraat 38

Wanneer: Vrijdag 12 december tot en met zondag 11 januari

Prijs: Gratis

10. Kerstmarkt Vleuterweide

Bij Winkelcentrum Vleuterweide wordt zaterdag 20 december een kerstmarkt gehouden op de Middenburght en omliggende straten. Verwacht een breed aanbod: van kerstdecoraties en cadeaus tot kleding, accessoires en eten. De markt is van 10.00 tot 17.00 uur.

Waar: Middenburcht en omliggende straten

Wanneer: Zaterdag 20 december

Prijs: Gratis

Tekst loopt door onder de foto.

11. Kerstdorp in Leidsche Rijn Centrum

In Leidsche Rijn Centrum wordt het weekend voor kerst een heus kerstdorp gebouwd. Er zijn ‘chalets’ met eten en drinken, een vuurtent, een 9 meter-glijbaan, rollerskatebaan, tubebaan, de Slidsche Rijn Express en er kunnen marshmallows geroosterd worden. Zaterdag is het dorp van 12.00 tot 19.00 uur open, zondag stopt het feest wat eerder om 17.00 uur.

Waar: Brusselplein

Wanneer: Zaterdag 20 en zondag 21 december

Prijs: Gratis

12. Kerstmarkt Lunetten

Een kerstman, arreslee én kersthuisjes: bij winkelcentrum Lunetten wordt 20 december een kerstmarkt gehouden. Met de kerstman kunnen kinderen op de foto; in de arreslee zijn er glittertattoo’s. De markt is van 10.00 tot 15.00 uur te bezoeken.

Waar: Zevenwouden, Lunetten

Wanneer: Zaterdag 20 december

Prijs: Gratis

13. Kerstmarkt voor Mislukte Ideeën

Heb jij ook een kast vol misbaksels, misprints en nét-niet-uitvindingen? Creaties die hun bestemming misten, maar te goed zijn om weg te gooien? Dan is dit je moment. Of beter: dit is hún moment. VOGELFREI organiseert op zondag 21 december tussen 11.00 en 17.00 uur de allereerste MISMARKT: een kerstmarkt voor dingen die het net niet haalden. Denk aan mokken met drie oren, posters met Comic Sans en kunst met een krasje.

Waar: Nijverheidsweg 6

Wanneer: Zondag 21 december

Prijs: Gratis

14. Lichtjestocht Tuindorp

Op zaterdagavond 20 december branden in Tuindorp en Tuindorp-Oost zo’n 2000 lichtjes. Als je het lichtjesspoor volgt, waan je je in de tijd van het kerstverhaal met Romeinen, engelen, herders en hun schapen, koning Herodes en de wijzen uit het oosten. Het laatste kaarsje staat in de stal bij Jozef en Maria en het kindje Jezus. Voor kinderen is er een speurtocht uitgezet. En er is koffie, chocolademelk en muziek. De wandeltocht duurt een tot anderhalf uur.

Waar: Start bij de Jeruzalemkerk (Troosterhof), tegenover winkelcentrum De Gaard

Wanneer: Zaterdag 20 december tussen 17.30 en 19.00 uur

Prijs: Gratis

Mist u een kerstactiviteit in het overzicht? Laat het ons weten door te mailen naar redactie@duic.nl.