Kleine eendaagse festivals mogen vanaf 14 augustus onder ‘strikte voorwaarden’ doorgaan

Kleine eendaagse buitenfestivals kunnen vanaf 14 augustus onder strikte voorwaarden doorgaan. Dat heeft het demissionaire kabinet maandag besloten. Voorlopig geldt dat nog niet voor festivals met meer dan 750 bezoekers. Eerder werd al besloten dat meerdaagse festivals met overnachting tot 1 september niet door kunnen gaan.

Het demissionaire kabinet kwam maandag op verzoek van de festivalorganisaties met meer duidelijkheid over wat er de komende weken wel en niet kan. Eendaagse buitenfestivals met maximaal 750 bezoekers zonder vaste zitplaats zijn vanaf 14 augustus onder ‘strikte voorwaarden’ toegestaan.

De festivals die door mogen gaan moeten buiten plaatsvinden of in een tent waarvan vier zijkanten open kunnen. Bezoekers moeten verder aantonen dat zij negatief getest zijn, volledig gevaccineerd zijn of in de afgelopen zes maanden corona hebben doorgemaakt. Het kabinet adviseert bezoekers ‘dringend’ om vijf dagen na het festival nog een zelftest te doen.

Soenda en Strand

De beslissing betekent dat onder deze voorwaarden de Utrechtse festivals Soenda en Strand niet door zouden kunnen gaan. Het demissionaire kabinet besluit echter in de loop van volgende week nog over eendaagse festivals met meer dan 750 bezoekers.

Festival Strand houdt nog een sprankje hoop voor het evenement eind augustus. “Het is dus niet zeker of die (festivals met meer dan 750 bezoekers, red.) dan alsnog kunnen doorgaan, maar ook nog niet uitgesloten”, laat de festivalorganisatie weten. “We wachten af tot 13 augustus: mocht het dan definitief niet doorgaan krijgen alle kaartkopers bericht van ons. De kans dat het doorgaat is klein, maar zolang er een kans bestaat houden we ons daaraan vast.”

Tijdens een nieuwe persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge – op 13 augustus – moet duidelijk worden hoe het na 14 augustus verdergaat voor de festivals.