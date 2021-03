Kunnen we in Utrecht dit jaar weer met duizenden mensen dansen op festivals?

Het festivalseizoen, als dat er überhaupt komt, zal er anders uit gaan zien dan we gewend waren. We zitten nog midden in de coronacrisis maar de hoop is er dat er later dit jaar weer grootschalige evenementen mogelijk zijn. A State of Trance, Smeerboel, Soenda, Lief, Central Park Festival het zijn een paar van de festivals die hopen dit jaar weer duizenden mensen te kunnen ontvangen. We hopen allemaal dat het weer mogelijk is, maar er zijn geen zekerheden. We spreken met Jasper Coenen van Elevation Events, het bedrijf achter succesvolle Utrechtse festivals als Smeerboel, Soenda, De Leuke en nog een hoop meer. Ook Manon van de Garde, van Central Park Festival, legt graag uit hoe het is om nu een feest te organiseren.

“Er is weer hoop”, sprak Elevation Events toen de kaartverkoop voor Soenda 2021 begon. 28 augustus moet het gaan gebeuren op recreatieterrein Ruigenhoekse polder; duizenden mensen die weer uit hun dak gaan. Vorig jaar werden bijna alle festivals van Elevation Events afgelast, de evenementensector is keihard geraakt door de coronacrisis. Het Utrechtse bedrijf was, en is, een gezonde onderneming. Jasper Coenen vertelt: “We kunnen wel wat tegenslagen opvangen. Vorig jaar waren we voor een deel nog verzekerd en we hebben gelukkig ook gebruik kunnen maken van steunmaatregelen. Maar geen bedrijf houdt dit eeuwig vol, nu hebben we vooral perspectief nodig.”

Perspectief lijkt het toverwoord te zijn, ondernemers, jongeren, studenten eigenlijk iedereen wil weer ergens naartoe kunnen leven. Voor Elevation Events betekent perspectief: weten onder welke voorwaarden ze festivals kunnen laten doorgaan. Voor nu is de organisatie alvast begonnen, en de kaarten vliegen de deur uit. Smeerboel Festival, ook een concept van Elevation Events, moet 11 september plaatsvinden en was binnen 34 uur uitverkocht.

Maar of Jasper honderd procent zeker weet dat er dit jaar alweer een festivalseizoen is? Jasper vertelt: “Eigenlijk weten we net zo veel als jullie. De ene keer horen we van Diederik Gommers op televisie dat Lowlands echt wel door kan gaan en dan horen we weer dat festivals dit jaar niet meer mogelijk zijn.”

De vaccinaties spelen daarbij een belangrijke rol. Volgens de strategie van de Rijksoverheid moet in de loop van de zomer iedereen die dat wil. gevaccineerd kunnen zijn. “Met dat perspectief zou je dus verwachten dat we eind zomer weer festivals kunnen organiseren. Het is voor ons nu vooral lastig dat het kabinet geen duidelijke randvoorwaarden schept; want welke voorwaarden zijn er nodig om weer veilig een festival te kunnen organiseren?”

Bijna geen enkel festival kan doorgaan als de anderhalvemetermaatregel nog geldt, daarom is het voor organisaties belangrijk om te weten wanneer die regel kan vervallen. Jasper: “Vaccinacties samen met sneltesten kunnen daar misschien voor zorgen, maar die duidelijkheid moet wel een keer gaan komen.”

Central Park Festival

Eigenlijk vindt dit festival altijd eerder in het jaar plaats, maar Central Park heeft de editie in 2021 ook naar later dit jaar geschoven. 18 september moet het gaan gebeuren. Manon van de Garde vertelt daarover: “We zijn bij deze datum gekomen in overleg met gemeente, leveranciers en artiesten. Alle artiesten hebben namelijk de intentie om 18 september op te nemen in hun speelagenda’s, maar ook voor hen geldt dat de impact van corona veel onzekerheid met zich meebrengt. Central Park draait om sfeer en beleving in een romantische parksetting, maar de artiesten maken het compleet. Daarom vonden we het zo belangrijk hier onze prioriteit te leggen.”

‘We staan te trappelen om weer iets te organiseren’

De organisatie heeft ook nagedacht of ze de 2021-editie maar niet helemaal moest annuleren. “Vanzelfsprekend is dit besproken, maar als we moeten kiezen tussen overslaan en verplaatsen kiezen we voor verplaatsen! We staan te trappelen om weer iets te organiseren, daar ligt onze passie. Zonder garantiefonds hadden we het echter niet kunnen organiseren dit jaar. Onze verzekering dekt een pandemie niet langer, dus dan was 2021 nog te onzeker.”

Het kabinet kondigde eerder dit jaar het garantiefonds voor evenementen aan. Er is 300 miljoen euro beschikbaar om organisaties te helpen in deze onzekere tijd. Het kabinet houdt daarmee rekening dat evenementen na 1 juli mogelijk weer kunnen plaatsvinden. Manon zegt daarover: “Met de komst van het garantiefonds van de overheid werken we weer naar die stip op de horizon toe. Er is hoop, ook vanuit de overheid, dat er in het najaar van 2021 weer festivals plaats kunnen vinden. Dankzij dit fonds kunnen we het festival dus gaan plannen. Mocht het zo zijn dat het festival geen doorgang kan vinden, dan staat de overheid garant en dat geeft zowel ons als de bezoeker zekerheid.”

Vaccinatiepaspoort

Ook bij Central Park is er hoop, maar ze moeten de randvoorwaarden nog afwachten. “We gaan ervanuit dat we Central Park in de vertrouwde vorm kunnen organiseren waarbij het voor iedereen toegankelijk is. Maar we moeten in ons achterhoofd houden dat de overheid met extra maatregelen kan komen, zoals sneltests, een vaccinatiebewijs of het meten van de temperatuur. Als dit vanuit de overheid wordt verplicht moeten we ons hieraan houden, maar wij als organisatie zullen geen vaccinatiepaspoorten en dergelijken eisen.”

‘Sneltesten aan de deur is zo goed als onhaalbaar’

Ook Jasper is blij met het garantiefonds. Hij benadrukt ook het belang voor de gehele keten. “Wij willen ook onze leveranciers zo veel mogelijk helpen, zij hebben het nu erg zwaar.” En eventuele sneltesten aan de deur bij het festival? Jasper: “Sneltesten aan de deur is zo goed als onhaalbaar. Wij denken dat sneltesten zeker een rol kunnen spelen, maar dat moet dan centraal in Utrecht geregeld worden en niet bij festivals zelf. Daar zijn een hoop bezwaren bij te bedenken. Als festivalorganisatie zijn wij bijvoorbeeld ook niet bevoegd om medische gegevens te delen.”

Zowel Jasper als Manon kijken erg uit naar de festivals. Jasper: “Elevation Events bestaat uit een klein team, we werken hard en zijn gemotiveerd. We willen zo graag weer mooie festivals neerzetten. De energie die je terugkrijgt als je op zulke evenementen loopt en het publiek ziet – daar doen we het voor.” Manon sluit af: “Mocht het zo zijn dat er nog maatregelen van kracht zijn, zijn we genoodzaakt het festival weer te verplaatsen. Maar wij zijn hoopvol en kijken vol enthousiasme uit naar 18 september!”