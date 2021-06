Kyteman kondigt tijdelijke terugkeer van Kyteman’s Hiphop Orkest aan

Colin Benders, alias Kyteman, uit Utrecht keert na ruim tien jaar terug op het podium met Kyteman’s Hiphop Orkest. De terugkeer is wel tijdelijk, de artiesten spelen dit jaar nog drie keer, op twee grote festivals en in de Ziggo Dome.

Kyteman’s Hiphop Orkest is een van de projecten van Benders, waarin hij jazz, klassiek en hiphop combineert. In 2009 en 2012 deed Kyteman’s Hiphop Orkest onder meer Lowlands aan. Dat gaat dit jaar nog een keer gebeuren.

“Kyteman’s Hiphop Orkest gaat nog één keer spelen. Nou ja, drie keer”, schrijft Benders op Instagram. Hij doelt daarmee op twee grote Nederlandse festivals, namelijk Lowlands en Down The Rabbit Hole, en een concert in de Ziggo Dome.

Tekst loopt door onder de Instagrampost

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Colin Benders (@colinbenders)

‘Nergens anders meer aan denken’

“Ik was er jarenlang heilig van overtuigd dat dit nooit ging gebeuren en dat het hoofdstuk gesloten was’, aldus Kyteman. “Tot ik bij een uitzending van ‘Matthijs Gaat Door’ werd geconfronteerd met hoe erg ik iedereen miste. Vanaf dat moment kon ik nergens anders meer aan denken. En nu zijn we hier!”

Lowlands en Down The Rabbit Hole zijn uitverkocht, maar de kaartverkoop voor de Ziggo Dome moet nog beginnen. Kaartjes voor de reünieshow zijn te koop vanaf 17 juni 10.00 uur.