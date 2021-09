Le Guess Who? onthult volledige line-up voor festival in november

De organisatie van het festival Le Guess Who? heeft 70 nieuwe namen onthuld van artiesten die in november komen optreden. Onder de bekendgemaakte namen zijn onder meer de artiesten Gabriels, Eddie Chacon, Pink Oculus en Aksak Maboul.

Bij de nieuwe toevoegingen aan de line-up zijn onder meer neo-soulsensatie Gabriels en Eddie Chacon, bekend van het jaren ’90 soulduo Charles & Eddie. Ook de Belgische avant-garde rockgroep Aksak Maboul komt langs, die de soundtrack vormde voor de Rock in Opposition-beweging in de jaren ’70. Nederlands-Surinaamse vocalist, producer en componist Pink Oculus presenteert op het festival haar nieuwste project ‘Before Wisdom’, waarvan in 2022 het gelijknamige album uitkomt.

Gastcuratoren

Le Guess Who? betrekt bij het samenstellen van het programma creatieve gastcuratoren. Dit jaar presenteren John Dwyer (OSEES), Lucrecia Dalt, Midori Takada, Matana Roberts en Phil Elverum (van de Amerikaanse band the Microphones) ieder een eigen programma.

Ook zijn er nog speciale projecten binnen de festivalorganisatie te vinden. Zo presenteert het Amsterdamse label Knekelhuis de Brusselse synthpopband Reymour en de mysterieuze synth-wave van De Ambassade. Tia Maria Produções, een sublabel van het in Lissabon gevestigde label voor hedendaagse dansmuziek Príncipe Discos, host een avond met DJ’s Danifox, Bboy, Puto Márcio, en Lycox.

Platenbeurs

Dit jaar vindt Utrechts Mega Platen & CD Beurs plaats in hetzelfde weekend als Le Guess Who? 2021. Europa’s grootste platenbeurs staat internationaal bekend om zijn uitgebreide vinylcollectie en pop-memorabilia. Op 12 en 13 november strijken honderden platenverkopers neer in De Jaarbeurs.

Dagkaarten voor Le Guess Who? 2021 zijn vanaf nu verkrijgbaar voor 46 euro via de website van Le Guess Who?. Voor CJP-pashouders is het dit jaar voor het eerst mogelijk om met 20 procent korting een dagkaart te kopen. Vierdaagse passe-partouts zijn ook nog steeds verkrijgbaar voor 133 euro.