Leuke uittips voor ouders en kinderen in Utrecht

Bier en Appelsap is een platform voor ouders in de regio Utrecht met tips om met je kinderen op pad te gaan. Bier en Appelsap houdt van horeca, cultuur, natuur en geeft elke week een overzicht van de leukste weekendtips!

Speciaal voor DUIC heeft Bier en Appelsap 5 leuke tips voor het weekend voor je geselecteerd!

Programmeer met Ozobot & Maak een zenuwspiraal (8+)

Weer een leuke workshop van het laboratorium. Programmeer zelf met lijnen en kleuren de vrolijke, slimme miniatuurrobot Ozobot. Die herkent de lijnen en kleuren met zijn sensoren. Zo kiest hij richting en weet hij of hij sneller of langzamer moet.

Ken je het zenuwslopende spel de zenuwspiraal? Haal de overkant zonder de draad te raken! Bouw ‘m nu zelf. En neem je moeder, oppas, opa of buurman mee – om mee te bouwen , of ‘m te testen.

Wanneer: vrijdag 10 januari en zondag 12 januari

Waar: Bibliotheek Leidsche Rijn Centrum, Utrecht

Meer info: website Bibliotheek Utrecht

Tuinieren met slagwerk (5+)

Laat je niets wijsmaken: muziek is overal te horen, te vinden en te maken. Slagwerk Den Haag duikt het achtertuintje van hun studio in, waar ze lang niet zijn geweest. Het lapje grond is uitgegroeid tot een muzikaal oerwoud. De tuinkabouters die meehelpen om de tuin weer op te knappen, horen de meest exotische vogels zingen. Ze maken muziek op bloempotten, een Afrikaanse timbila-xylofoon en zelfs op een cactus. En ze maken een avontuurlijk uitstapje naar de Japanse rotstuin van buurman John Cage, die niet zo van planten houdt.

Wanneer: zondag 12 januari

Waar: TivoliVredenburg, Utrecht

Meer info: website TivoliVredenburg

Seizoenswandeling Fort bij Rijnauwen

Wandel met de gids van Staatsbosbeheer mee over het terrein van het machtige vestingwerk, het grootste fort uit de Nieuwe Hollandse Waterlinie, Fort bij Rijnauwen. Door zijn bouwstijl en gaafheid is dit fort uniek in ons land. Onderweg vertelt de gids je alles over de geschiedenis, maar ook de natuur: elk seizoen valt er weer iets nieuws te beleven.

Wanneer: zondag 12 januari

Waar: Fort bij Rijnauwen, Bunnik

Meer info: website Staatsbosbeheer

Poezen Blues (2,5+) van Poppentheater De Kletskous

Een voorstelling met poppen over de poes Felix. Hij gaat op ontdekkingstocht naar een eigen plekje om te wonen maar het is niet zo eenvoudig om een nieuw huis te vinden. Tijdens de voorstelling maken de kinderen kennis met de blues, gespeeld op piano en gitaar.

Wanneer: zondag 12 januari

Waar: Theater Slot Zeist, Zeist

Meer info: website Theater Slot Zeist

nijntje wintermuseum

Met lichtjes, muziek, en natuurlijk heel veel spelletjes ontdekken peuters en kleuters alles over de winter. Bind ski’s onder, rijd een stukje op de slee, bouw een sneeuwpoppuzzel, of versier een kerstengeltje. Kruip in Dick Bruna’s grote kerststal en speel met de winterfiguren. En natuurlijk worden er kerst- en winterverhaaltjes voorgelezen tijdens het zondagse voorleesuurtje.

Wanneer: t/m 26 januari

Waar: nijntje museum, Utrecht

Meer info: website nijntje museum

Wil je meer uitjes? Ga dan naar www.bierenappelsap.nl. Tip: check voor je op pad gaat altijd nog even de website of Facebookpagina van de betreffende organisatie voor eventuele wijzigingen of annuleringen