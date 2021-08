Louis Hartlooper Complex brengt opnieuw compilatie van de leukste kattenfilmpjes naar het witte doek

Het is zover: CatVideoFest is terug in het Louis Hartlooper Complex. Kattenliefhebbers kunnen hun hart dus weer ophalen, want komende zondag vertonen ze in het Utrechtse filmtheater op twee verschillende tijdstippen zeventig minuten lang een compilatie van de leukste kattenfilmpjes.

CatVideoFest ploegt elk jaar door ontelbare uren unieke ingezonden filmpjes, animaties, muziekvideo’s en klassieke internetfilmpjes over katten en kiezen daarvan de mooiste uit. Van de allerleukste kattenfilmpjes maken ze een compilatie die dus ook dit jaar weer te zien is in het Louis Hartlooper Complex.

Het kattenevenement wordt op 8 augustus, Wereld Kattendag, gehouden in filmtheaters en bioscopen over de hele wereld. Ook in Nederland is de kattenfilmpjescompilatie in verschillende filmhuizen te zien. Een deel van de inkomsten wordt afgestaan aan lokale organisaties voor de opvang van katten en dierenwelzijn.

De CatVideoFest van dit jaar duurt 72 minuten en tickets voor het Louis Hartlooper Complex zijn te krijgen voor 10.45 uur ’s ochtends en 14.30 uur ’s middags. Kaartjes kosten tussen de 8 en 10 euro.