MainStreet keert terug naar Utrecht voor een reünieconcert

De voormalige boyband MainStreet staat volgend jaar opnieuw op het podium in Utrecht. Op 2 mei 2026 geeft de groep een eenmalig reünieconcert in TivoliVredenburg, dezelfde locatie waar ze in 2016 afscheid namen van hun fans.

De band maakte het nieuws op dinsdag 16 september bekend via sociale media, waar ze “een nostalgische avond met de songs van toen – van Stop the Time tot Mind Is Blown” beloven. Het concert vindt plaats in zaal Ronda, de zaal waar MainStreet tien jaar eerder hun laatste optreden gaf.

MainStreet, bestaande uit Nicolaas Käller, Daan Zwierink, Owen Playfair en Rein van Duivenboden, ontstond in 2011 na audities voor The Voice Kids. Met het nummer Mind Is Blown (2013) haalde MainStreet destijds de top 40.

