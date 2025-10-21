Nieuw clubconcept ‘Uuunight’ faciliteert uitgaan voor 16-plussers in Utrecht

Bijna iedere kroeg of club in Utrecht heeft een leeftijdsgrens van achttien jaar. Voor de groep die net onder deze leeftijdscategorie valt, is er daardoor veel minder te beleven in de Utrechtse nacht. Om hier verandering in te brengen en ook voor deze groep een nachtelijke ontmoetingsplek te verzorgen, is het nieuwe clubconcept Uuunight ontstaan: een reeks van drie clubnachten, georganiseerd door en voor jongeren tussen de zestien en achttien jaar oud.

Uuunight bestaat uit drie verschillende clubnachten met elk een eigen thema, verspreid over verschillende locaties in de stad: KABUL à GoGo, De Helling en EKKO. Het nieuwe clubconcept is het slotstuk van een project dat begin 2025 is begonnen, vertelt projectleider van Uuunight Tom Strik.

“In februari is een groep van twintig jongeren tussen de 15 en 18 jaar begonnen aan een leertraject waarin ze opgeleid werden tot programmeurs. Ze volgden sessies van nachtclubprogrammeurs en managers van artiesten”, aldus Tom. “Maar ook vragen als ‘Hoe zorg je voor een veilige dansvloer?’ en ‘Hoe promoot ik mijn clubavond op sociale media?’ kwamen in deze sessies aan bod”, voegt hij hieraan toe.

Daarnaast werden er panelavonden georganiseerd, waar de jongeren met professionals uit het clubcircuit in gesprek gingen over onderwerpen als sociale veiligheid en het samenstellen van een programma. In korte tijd leerden deze jongeren alle ins en outs van de nachtcultuur, met Uuunight als hun afsluitende project.

Behoefte aan een ontmoetingsplek

Uuunight is tot stand gekomen vanwege de behoefte van de betreffende doelgroep om ook een eigen nachtelijke ontmoetingsplek te hebben. Flo Hollander, nachtcoördinator van Nachtoverleg Utrecht, merkte op dat er erg weinig aanbod is voor deze doelgroep in de nacht. “Ook deze jongeren moeten een eigen plek hebben om elkaar te ontmoeten. Vanuit de nacht is dit ook belangrijk, om deze doelgroep klaar te stomen voor hoe ze uit moeten gaan”, vertelt Flo. “Vlak na corona merkte je bijvoorbeeld dat de groep van 18-plussers niet goed wist hoe ze zich tijdens het uitgaan moesten gedragen, qua normen en waarden. Clubs wilden deze groep liever niet binnen hebben, en gooiden daarom bijvoorbeeld hun leeftijdsgrens omhoog.”

Met Uuunight proberen het Nachtoverleg, De Helling, KABUL à GoGo en EKKO tijdens de drie clubnachten een plek te bieden waar deze jongeren elkaar kunnen ontmoeten. “En op een veilige manier kunnen experimenteren, leren hoe je met elkaar omgaat en wat je grenzen zijn”, vult Flo aan.

Achter gesloten deuren

Voordat het plan van Uuunight in de praktijk werd gebracht, is Flo samen met Carolien Labib de straat op gegaan om van Utrechtse jongeren te horen waar dan precies behoefte aan is. Carolien Labib is zelf moeder en merkte in haar eigen omgeving de frustratie dat deze groep jongeren geen plek heeft om uit te kunnen gaan. Flo vertelt dat uit deze gesprekken duidelijk naar voren kwam dat ook deze groep jongeren behoefte heeft aan een eigen uitgaansplek.

“Sommigen gaven bijvoorbeeld aan wel één keer per jaar een schoolfeest te hebben, maar dat ze deze manier van uitgaan liever ook op een andere plekken willen doen”, aldus Flo.

Projectleider Tom benadrukt dat het gebrek aan zo’n uitgaansplek voor onveilige situaties kan zorgen. “Wat we nu bijvoorbeeld vaak zien, is dat het uitgaan veel achter gesloten deuren gebeurt, waar we de veiligheid niet kunnen controleren”, aldus Tom.

Flo voegt hier een aantal voorbeeldsituaties aan toe: “Omdat deze plek er niet is, gaan jongeren bijvoorbeeld hangen in het park. Zonder de sociale controle ontstaan hierdoor soms vechtpartijen of situaties waarin jongeren zich in een coma drinken”.

Vaste uitgaansgelegenheid

Voor nu bestaat Uuunight uit drie clubnachten. De eerste editie vindt aanstaande vrijdag 24 oktober plaats in KABUL à GoGo. Toch hoopt de organisatie dat er een voorbeeld wordt genomen aan hun speciale clubconcept. “We hopen natuurlijk dat dit daarna wordt opgepakt door clubs en het wordt omgezet tot een vast iets”, vertelt Tom enthousiast.

