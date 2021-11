Nieuwe studio geopend in voormalige rookruimte van TivoliVredenburg

In de voormalige rookruimte van TivoliVredenburg is Studio Pandora geopend. Het is een opnameplek waarvan de programmering gratis te bezoeken en (terug) te luisteren is. In de ruimte op de zesde verdieping zullen muziekpodcasts gemaakt worden, kunnen dj’s draaien en wordt een podium gecreëerd voor gesprekken over de stad of cultuur.

Het poppodium zegt vanaf maart 2020 – toen onder meer de cultuursector voor een groot deel stil kwam te staan vanwege corona – niet stil te hebben gezeten. “Met honderden livestreams, nieuwe podcasts, een internetradiostation en andere online initiatieven focuste TivoliVredenburg zich steeds meer op de online wereld.” De opening van de studio markeert volgens het muziekgebouw ‘een nieuwe mijlpaal in die ontwikkeling’.

Het idee is dat de studio een springplank wordt voor creatieve talenten en beginnende makers om te experimenteren en elkaar te ontmoeten. De opening was afgelopen weekend. Vanaf donderdag 25 november is Studio Pandora, onder voorbehoud van coronamaatregelen, iedere donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond gratis te bezoeken of te beluisteren. Ook zonder een ticket voor een concert of dansavond.

Vanaf april vorig jaar werd het verbod op rookruimtes in de horeca gehandhaafd. Dat betekende dat alle rookruimtes in cafés, poppodia en coffeeshops in Utrecht vanaf dat moment gesloten moesten zijn.