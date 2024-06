Nieuwste nachtclub in Utrecht Kabul à Gogo start crowdfunding voor groot terras

De in april in Utrecht geopende nachtclub Kabul à Gogo is een crowdfunding gestart om de zaak verder te laten groeien. Het geld moet primair gebruikt worden voor het buitenterrein en ook voor het verbeteren van de faciliteiten binnen. Het minimale streefbedrag is 150.000 euro.

Kabul à Gogo is gevestigd in het voormalige Central Studios in het Werkspoorgebied. In april ging de club open met een feest dat van vrijdagmiddag tot zondagavond non-stop doorging. Het idee voor de club komt van Omar Waseq, (eerder) verantwoordelijk voor het Filmcafé, Kaasbar en Teatro.

Kabul à Gogo bestaat nu uit een grote zaal met plek voor ruim 1800 mensen en een kleinere zaal waar 300 bezoekers terechtkunnen. De opening ging gepaard met een hoop ambities en dromen, ook vanuit de stad en ver daarbuiten was er veel aandacht voor de club.

De nieuwe zaak zou zeven dagen in de week open zijn om te eten en in het weekend om te dansen. Maar het openen van zo’n grote nieuwe plek gaat ook gepaard met uitdagingen. “Het eerste jaar is het keihard werken, en we kunnen nog niet de vruchten plukken”, aldus Waseq.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Op de agenda is bijvoorbeeld geen evenement te vinden in de grote zaal voorlopig. Waseq vertelt dat het organiseren van evenementen voor meer dan 1000 mensen ook niet zomaar even geregeld is: “We zitten niet in het clubseizoen, maar het begin van het festivalseizoen. We zien dat de agenda vanaf september aan het volstromen is en we verwachten dat het vanaf dan ook echt storm gaat lopen. We zijn tevreden hoe het nu gaat, maar we zijn ook nog lang niet daar waar we willen zijn.”

Groot buitenterras

Een van de grote verbeterpunten moet een groot buitenterras worden. Het terras moet de mogelijkheid geven aan Kabul à Gogo om het programma te verbreden met muziek, activiteiten, kunst, optredens, festivals en foodtrucks in de zomer.

Op de website van de crowdfunding is te lezen: “Nu is het nog een kaal parkeerterrein, maar we willen het veranderen naar een magisch terras dat de hele zomer open zal zijn. Denk aan een Arabische tuin met de idealen van Kabul à Gogo. Een droomachtige plek waar je in het strandzand een cocktail kan drinken, een hapje kan eten bij een van de internationale keukens, maar bijvoorbeeld ook waar je een dagfestival of vrijdagmiddagborrel kan bezoeken.”

“We hebben dit écht nodig tegen de moordende concurrentie van de festivals. Samen openen we een plek om trots op te zijn, waar iedereen welkom is en waar cultuur tot leven komt”, aldus Waseq.

De crowdfunding loopt nog 18 dagen. Mensen kunnen geld doneren, of het geld uitlenen aan Kabul à Gogo waarvoor verschillende tegenbeloningen te krijgen zijn.