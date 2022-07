Nog één keer dansen in Tivoli Oudegracht: Flashback Theater brengt herinneringen in iconisch poppodium tot leven

Tivoli Oudegracht gaat nog een allerlaatste keer open voor publiek. Bezoekers kunnen op vijf dagen in juli en augustus met een rondleiding door de backstage van het pand en met ‘Flashback Theater’ oude herinneringen ophalen die ze in het pand hebben gemaakt.

Oude herinneringen ophalen staat centraal bij de laatste opening van Tivoli Oudegracht in het stadshart van Utrecht. Voor veel Utrechters is deze plek gekoppeld aan bijzondere verhalen. Het Flashback Theater wil die herinneringen en verhalen nieuw leven inblazen.

“Nog één keer gaat de deur open en kun je terug in de tijd. Lopend door de lange gang, binnenkomen bij de entree, de garderobe, de zaal weer zien en kijken in alle backstageruimtes”, schrijft de organisatie op de website.

Terug tot leven

Op de avond zelf nemen de theaterspelers de bezoekers mee in anekdotes die zich in het poppodium afspeelden. “Denk aan je eerste concert, je favoriete band, die onvergetelijke nacht, je eerste kus. De acteurs, muzikanten, dj’s en improvisators geven dit terug via muziek, dans, mime en theater. Het gevoel en de emotie komen zo weer helemaal terug en brengen het publiek tot leven.”

De Tivoli Flashbacks zijn te bezoeken op 16, 17 en 24 juli, en op 6 en 7 augustus. De voorstelling duurt van 20.00 tot 22.00 uur. Een ticket kost 34 euro. Er kunnen per avond maximaal 25 personen de voorstelling bezoeken.

Herontwikkeling

Er liggen al jaren plannen voor de herontwikkeling van Tivoli Oudegracht. Er is sprake van een jarenlange vertraging en de betrokkenen raakten in een conflict verzeild. De deuren van het muziekpaleis sloten in 2014, waarna de zoektocht begon wat er met het pand moest gebeuren. Iemand had een idee om er een crematorium te openen, maar uiteindelijk werd in 2018 duidelijk dat Stadswaarde Vastgoed en initiatiefnemer/conceptontwikkelaar Douwe van Akkerveeken de aanbesteding hadden gewonnen en met het gebouw aan de slag mochten.