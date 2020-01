Nog geen plannen dit weekend? Leuke uittips voor ouders en kinderen

Bier en Appelsap is een platform voor ouders in de regio Utrecht met tips om met je kinderen op pad te gaan. Bier en Appelsap houdt van horeca, cultuur, natuur en geeft elke week een overzicht van de leukste weekendtips!

Speciaal voor DUIC heeft Bier en Appelsap 5 leuke tips voor het weekend voor je geselecteerd!

Programmeer robot Bliep (8+)

Robot Bliep is de nieuwste aanwinst van de bieb. Hij kan veel. Tenminste als jij hem programmeert! Doe mee en leer programmeren in scratch. Voor alle kinderen van 8-12 jaar.

Wanneer: vrijdag 31 januari

Waar: Bibliotheek Leidsche Rijn Centrum, Utrecht

Meer info: website Bibliotheek Utrecht

Jeugd Elfstedentocht

Op zaterdag 1 februari 2020 vindt op De Vechtsebanen de jaarlijkse Jeugd Elfstedentocht plaats. Dit evenement is bedoeld voor kinderen tot ongeveer 14 jaar. Ook voor beginnende schaatsers is de Jeugd Elfstedentocht een heel leuk evenement. Dit jaar ondersteunen ze met de Jeugd Elfstedentocht het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Ze proberen zoveel mogelijk geld in te zamelen voor belangrijk onderzoek voor kinderen met een hartafwijking zodat die later net zo kunnen leven als gezonde kinderen.

Wanneer: zaterdag 1 februari

Waar: De Vechtsebanen, Utrecht

Meer info: website Vechtsebanen

Prentenboeken Parade (2+)

Na de feestelijke ontvangst start je met de muzikale voorstelling ‘De Mopperwolk’. Na de voorstelling doe je zelf mee in 1 van de 3 workshops. Kies bij het reserveren alvast je workshop. Ga jij voor theater, voorlezen & knutselen of bewegen? Ook kun je je laten schminken, op de foto als ridder en is er limonade. Je sluit de ochtend samen af met een liedjesparade.

Wanneer: zondag 2 februari

Waar: Bibliotheek Leidsche Rijn Centrum, Utrecht

Meer info: website Bibliotheek Utrecht

Kanoet (5+)

Op eigen vleugels je weg vinden! Kanoet is een interactieve kindervoorstelling over het spannende leven op het wad voor kids van 5 – 12 jaar. Er is bij Metaal Kathedraal die dag ook een kinderkledingruil en in de tuin staat een groot springkussen. Neem dus ook kinderkleding mee en ruil het om voor wat nieuws!

Wanneer: zondag 2 februari, 11.00 uur

Waar: Metaal Kathedraal, Leidsche Rijn, Utrecht

Meer info: website Metaal Kathedraal

De familie van Nielie in alle staten (6+)

Woestijnen, wolkenkrabbers, filmsterren! Amerika is het land van de onbegrensde mogelijkheden. De familie van Nielie gaat naar Los Angeles, maar op het vliegveld van New York raken ze elkaar al kwijt. Wat volgt is een avontuur in het land van de hiphop, een roadtrip vol vreemde ontmoetingen met rare snuiters en een race tegen de klok. Zal Theo op tijd komen op het congres? Waarom is Saar zo lichtgeraakt en waarom mag oma Amerika niet in? Allemaal vragen in het derde deel van het vierluik ‘De Familie van Nielie’, fantasievol muziektheater over een kersvers samengesteld gezin.

Wanneer: zondag 2 februari

Waar: Stadsschouwburg, Utrecht

Meer info: website Stadsschouwburg

Wil je meer uitjes? Ga dan naar www.bierenappelsap.nl. Tip: check voor je op pad gaat altijd nog even de website of Facebookpagina van de betreffende organisatie voor eventuele wijzigingen of annuleringen.