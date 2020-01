Nog geen plannen? Leuke weekendtips voor ouders en kinderen in Utrecht

Bier en Appelsap is een platform voor ouders in de regio Utrecht met tips om met je kinderen op pad te gaan. Bier en Appelsap houdt van horeca, cultuur, natuur en geeft elke week een overzicht van de leukste weekendtips!

Speciaal voor DUIC heeft Bier en Appelsap 5 leuke tips voor het weekend voor je geselecteerd!

Klavertje Koe: muziek op schoot

Buiten is het koud maar Klavertje Koe wil graag picknicken met haar dierenvriendjes. We gaan de picknick samen met jullie voorbereiden. Dansend en zingend! Voor dreumesen v.a. 6 maanden, voor peuters en kleuters.

Wanneer: zondag 26 januari

Waar: Theater Slot Zeist, Zeist

Meer info: website Theater Slot Zeist

Arjan en Lot van Sesamstraat lezen voor

Tijdens de Nationale Voorleesdagen lezen Arjan en Lot van Sesamstraat dit weekend voor uit het boek ‘Moppereend’. Arjan is in Hoograven en Lot in Bibliotheek Leidsche Rijn. Na het voorlezen mag je nog even kleuren.

Wanneer: 25 en 26 januari

Waar: Bibliotheek Hoograven en Bibliotheek Leidsche Rijn Centrum, Utrecht

Meer info: website Bibliotheek Utrecht

De Grote Olympische Spelshow (6+)

In deze humoristische dansvoorstelling strijden vier stoere dansers tegen elkaar om een felbegeerde Olympische medaille. In de flitsend gemonteerde spelshow passeren dance battles en vragen over belangrijke momenten uit de Olympische sportgeschiedenis de revue. Het publiek wordt ingezet als hulplijn voor het panel. De feiten en weetjes vliegen je om de oren! De (digitale) spelshow host Bart Rijnink presenteert dit alles met een knipoog én een flinke dosis humor.

Wanneer: zondag 26 januari

Waar: Stadsschouwburg, Utrecht

Meer info: website Stadschouwburg

Seizoenswandeling Fort bij Rijnauwen

Wandel met de gids van Staatsbosbeheer mee over het terrein van het machtige vestingwerk is het grootste fort uit de Nieuwe Hollandse Waterlinie, Fort bij Rijnauwen. Door zijn bouwstijl en gaafheid is dit fort uniek in ons land. Onderweg vertelt de gids je over de geschiedenis, maar ook de natuur: elk seizoen valt er weer iets nieuws te beleven.

Wanneer: zondag 26 januari

Waar: Fort bij Rijnauwen, Bunnik

Meer info: website Staatsbosbeheer

OERRR Vette Vogeldag

Op zondag 26 januari kan je de vogels een handje helpen om de winter door te komen. Veel vogels zijn vertrokken naar het zuiden en sommige dieren houden een winterslaap. Die merken weinig van de kou. Maar de vogels die hier blijven, moeten juist extra hun best doen om de winter door te komen. Help je mee? Meld je van tevoren even aan via de website van Natuurmonumenten.

Wanneer: zondag 26 januari

Waar: Hoeve Wielrevelt, Landgoed Haarzuilens

Meer info: website Natuurmonumenten

Wil je meer uitjes? Ga dan naar www.bierenappelsap.nl. Tip: check voor je op pad gaat altijd nog even de website of Facebookpagina van de betreffende organisatie voor eventuele wijzigingen of annuleringen.