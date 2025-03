Om acht uur al de dansvloer op? De Microclub komt terug naar Utrecht

Voor iedereen die wel eens op tijd wil beginnen met dansen: op vrijdag 27 juni komt de Microclub weer naar Utrecht. De clubavond in TivoliVredenburg begint om 20.00 uur en eindigt om 00.30 uur.

De Microclub is bedoeld voor iedereen die geen zin heeft om tot midden in de nacht te wachten. Zelf omschrijft de clubavond het als ‘meteen na het eten of borrel het weekend in dansen’.

Het begon ooit met een aantal edities in Utrecht. Daarna trok de Microclub ook naar andere steden. De Microclub reist nu het land door en organiseert het feestje op verschillende locaties.

‘Borrelen kan ook in de kroeg’

“Het was een sprong in het diepe,” vertelde de oprichter van de Microclub, Melvin Bruhn, eerder al eens aan DUIC, “maar het blijkt dat eigenlijk overal mensen openstaan voor het concept. De verschillende locaties en dj’s zijn natuurlijk wel sfeerbepalend, dus het is per stad kijken waar het publiek behoefte aan heeft, zonder teveel van ons concept af te wijken”.

Het viel Melvin op dat de meeste mensen echt komen om te dansen. “Borrelen kan je tenslotte ook in de kroeg. En de relaxte en positieve sfeer is ook geweldig om elke keer mee te maken.”

Een kaartje voor de Microclub op 27 juni kost 15,50 euro. Als je naar binnen wil, moet je 23 jaar of ouder zijn.