Ook EKKO in Utrecht doet mee aan protestactie De Nacht staat op

Ook cultuurpodium EKKO sluit zich aan bij de landelijke protestactie De Nacht staat op. Verschillende clubs en podia in Nederland kondigden woensdag aan op 12 februari de deuren te openen. Naast De Helling, doet nu dus ook EKKO mee.

“Zaterdag 12 februari gaan alle nachtclubs open. Niet voor één nacht, maar gewoon weer elke nacht. Ons plan ligt klaar: we bespreken het graag met iedereen die er ideeën over heeft”, vertelden de initiatiefnemers in een verklaring. In Utrecht gaf De Helling aan mee te doen met de actie. De tickets voor De Helling zijn inmiddels uitverkocht.

Donderdag sloot ook EKKO zich aan bij De Nacht staat op. “Zonder restricties omtrent afstand, zitplaatsen of eindtijd. We gaan dansen van 21.00 tot 4.00 uur. Zien we je daar?”, schrijft EKKO op haar website. Het programma wordt binnenkort bekend, maar tickets zijn al te koop. Bezoekers hebben een QR-code nodig.

Of er ook echt gedanst wordt, is nog de vraag. Burgemeester Sharon Dijksma kondigde donderdag al aan de regels te gaan handhaven. “Ik begrijp de noodkreet van de nachtsector heel goed. Als eerste gingen zij dicht en ze zijn nog steeds niet open. Samen met de wethouders doe ik alles wat in mijn vermogen ligt om deze ondernemers te helpen en hun nood bij het kabinet onder de aandacht te brengen. Zolang regels gelden, zullen we die moeten handhaven”, aldus Dijksma.

EKKO vraagt bezoekers om begrip en medewerking te tonen als handhavers ingrijpen.

