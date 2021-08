Opnieuw stellen Utrechters hun tuin open voor publiek bij Struinen in de Tuinen

Struinen in de Tuinen heeft het programma voor 2021 bekendgemaakt. Op zondag 5 september openen ruim 80 Utrechters hun tuinhekken voor publiek. Tussen 12.00 en 17.00 uur zijn er optredens te bezoeken, van rap en dichtkunst tot theater.

Bezoekers kunnen op een veilige afstand naar de optredens in Utrechtse achtertuinen. In elke buitenruimte treedt een act drie keer op. Voor de entree hanteert Struinen in de Tuinen een ‘pay what you can’-tarief; betaal wat je kan missen.

Het programma is via een plattegrond te bekijken. Zo kunnen bezoekers naar optredens in de buurt gaan, of juist naar tuinen verspreid door de stad.

Het programma van Struinen in de Tuinen 2021 is hier te vinden.