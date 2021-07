Organisatie van festival A State of Trance wil duidelijkheid over coronamaatregelen

Festivalorganisator ALDA wil zekerheid over de coronamaatregelen met betrekking tot festivals na 1 september. ALDA is de organisator van onder meer het festival A State of Trance dat 3 en 4 september in Utrecht moet plaatsvinden.

De nieuwe piek in het aantal coronabesmettingen zorgt deze zomer voor een verbod op meerdaagse festivals in het hele land. Een groot aantal van deze festivals kon daarom ook in 2021 niet doorgaan.

Het verbod geldt nu tot 1 september. Of alle festiviteiten vanaf die dag weer in volle gang kunnen doorgaan, is echter niet duidelijk. Een ‘onhoudbare situatie’, zegt festivalorganisator ALDA. A State of Trance moet namelijk in het eerste weekend van september gaan plaatsvinden.

Internationaal publiek

ALDA zit zelf met een krappe planning, maar de festivalgangers hebben daar evengoed last van. Bij A State of Trance komen die uit alle windstreken. Directeur en medeoprichter van ALDA, Allan Hardenberg: “Meer dan 50 procent van de ASOT-fans is internationaal publiek, zij treffen voorbereidingen en maken kosten om erbij te zijn. Denk aan vluchten, hotels, vervoer etc.”

Hardenberg: “Als Nederlandse organisatie, opererend op internationaal niveau, samenwerkend met DJ’s vanuit de hele wereld hebben wij rekening te houden met de buitenlandse bezoeker. Ook zij verdienen duidelijkheid, voor hen is er simpelweg meer tijd vereist om bepaalde keuzes en beslissingen te kunnen maken.”

Testcapaciteit

De organisatie zet daarbij vraagtekens bij de testcapaciteit in en rond Utrecht. Ook is het nog de vraag of die wel groot genoeg is, met het oog op het verwachte aantal buitenlandse bezoekers. Het is ALDA bovendien niet helemaal duidelijk welk testbeleid en maatregelen voor bezoekers er nu gelden.

“Ondanks de onzekerheden zullen wij er alles aan doen om, zodra we weer een go krijgen, al onze evenementen zo veilig mogelijk te organiseren”, zegt Hardenberg. “Het is van maatschappelijk belang dat onze industrie blijft bestaan.”

Eendaagse festivals

Aanstaande maandag kijkt het kabinet naar de mogelijkheid of eendaagse festivals vanaf 13 augustus weer mogen doorgaan of dat het verbod verlengd wordt. Meerdaagse festivals waar geslapen kan worden blijven hoe dan ook tot 1 september geen optie.