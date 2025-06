Ouderen dineren woensdag gratis bij 15 Utrechtse restaurants ter ere van Nationale Opa en Oma Dag

Ter ere van Nationale Opa en Oma Dag staan er woensdag bij vijftien restaurants in Utrecht gratis diners klaar voor ouderen. De actie heet ‘Een Tafel voor Twee tegen Eenzaamheid’ en werkt als volgt: iedereen die op woensdag 4 juni met een opa, oma of andere oudere (70-plus) komt eten, betaalt alleen voor zichzelf.

De actie is een initiatief van Oma’s Soep, dat zich inzet om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. Oma’s Soep maakt soepen en maaltijden, waarvan de helft van de winst naar de gelijknamige stichting gaat. Die stichting organiseert door het hele land elke week allerlei activiteiten, ook in Utrecht, waarbij jongeren en ouderen elkaar kunnen ontmoeten. Zo zijn er bijvoorbeeld kookdagen en wordt soep langs gebracht bij ouderen.

Morgen, op 4 juni, doen 100 restaurants in Nederland mee aan de dineractie. In Utrecht zijn dat er vijftien, waaronder ’t Oude Pothuys, Fico, Koenraad en C’est Ça. Hier zijn alle Utrechtse deelnemers te vinden.

“We zijn ontzettend blij met alle deelnemende restaurants”, zegt Martijn Canters, oprichter van Oma’s Soep, wat gevestigd zit in Amsterdam. “Zij openen hun deuren voor ouderen en maken daarmee echt een enorme impact.”

‘Blijven omkijken naar elkaar’

“Het moet niet kunnen dat ruim de helft van de ouderen zich eenzaam voelt”, stelt Canters. “Met de vergrijzing op komst is het nog belangrijker dat we blijven omkijken naar elkaar.”

De oudere die iemand mee uit eten neemt, hoeft overigens niet per se jouw eigen oma of opa te zijn. “Je kan ook een andere oudere(n) meenemen,” zegt Canters, “of de oma of opa van iemand anders, zolang die persoon maar ouder is dan 70 jaar.”

“Het draait er bij deze actie om dat we ervoor kunnen zorgen dat de ouderen een leuke dag of avond hebben, er meer bewustwording komt voor eenzaamheid en we dit probleem onder deze kwetsbare doelgroep tegen kunnen gaan.”