Poll: Wat vind jij van (verborgen) camera’s bij uitgaansgelegenheden?

TivoliVredenburg heeft vorige week een man de toegang geweigerd, omdat de bezoeker een bril op had waar een kleine camera in verborgen zat. Deze week liet de directeur van TivoliVredenburg aan DUIC weten dat de huisregels worden aangepast en dat dit soort verborgen camera’s worden verboden.
Om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen, heeft TivoliVredenburg direct actie ondernomen en de huisregels aangepast. “Apparaten waarin een camera verborgen zit en die je normaal gesproken niet verwacht, mogen vanaf nu niet meer mee naar binnen genomen worden”, aldus de directeur.
