Popronde Utrecht is terug: donderdag 64 gratis optredens verspreid door de hele stad

De jaarlijkse Popronde strijkt op donderdag 23 oktober weer neer in Utrecht. Tijdens deze muzikale avond kunnen Utrechters gratis concerten bijwonen, verspreid over verschillende locaties in de stad. In totaal zijn er 64 optredens te zien op 33 podia door heel Utrecht.

De locaties van de optredens zijn verspreid over de hele stad. Onder meer Hofman, Kafé België, ‘t Oude Pothuys, Camping Ganspoort, TivoliVredenburg, Taplokaal GIST en het Stadsklooster doen mee. Alle locaties dienen voor één dag als poppodium.

Het programma start om 18.30 uur met twee optredens: LNDE in kledingwinkel King Louie aan de Lijnmarkt en Julia Adriana in boekwinkel Broese aan de Oudegracht. Alle optredens zijn gratis toegankelijk voor iedereen.

Afterparty

Naast alle gratis optredens organiseert de Popronde dit jaar nog iets extra’s: twee afterparty’s. Na het zien van alle verschillende bands kunnen Utrechters hun muzikale avond na het laatste optreden nog even voortzetten. Aan de ene kant van de stad wordt er in EKKO (Bemuurde Weerd Westzijde 3) een afterparty georganiseerd en ook aan de andere kant, in poppodium De Helling (Helling 7), kunnen nog verschillende concerten worden bijgewoond.

Popronde

De Popronde is niet alleen in Utrecht te vinden. Dit ‘reizende muziekfestival’ tourt namelijk 12 weken door heel Nederland. Vanaf zaterdag 13 september tot en met zaterdag 29 november komen de honderd geselecteerde acts langs 41 Nederlandse steden.

De acts die tijdens Popronde te zien zijn, zijn niet aan één muziekstijl gebonden. Zo doen er naast bijvoorbeeld singer-songwriters en rappers ook rockers en producers mee. Oud-deelnemers van Popronde zijn onder meer Rondé, Froukje, Chef’Special, Meau en Jeangu Macrooy.

Het overzicht van het programma is hier te vinden.