Populaire podcasts maken live-opnames tijdens Podimo at the Park in Utrecht

Podcastluisteraars opgelet: in Park Lepelenburg is van vrijdag 5 tot en met zondag 7 september weer Podimo at the Park. Tijdens het gratis festival nemen de makers van populaire podcasts, zoals Moordcast, Vrouwmibo, de Zelfspodcast en de ‘Utrechtse’ podcast Man, Man, Man live een aflevering op.

Bezoekers kunnen live meeluisteren en vragen stellen tijdens Q&A’s. Het blokkenschema met alle deelnemende makers is te vinden op sociale media van Podimo of op de website van de streamingsdienst.

Het festival begint op vrijdag om 16.30 uur en op zaterdag om 12.30 uur en eindigt beide dagen rond 23.00 uur. Zondag gaat het terrein al open om 11.00 uur, maar eindigt het festival ook al om 18.00 uur.

Verdere programma

Naast twee stages zijn er spelletjes, een terras met eten en drinken en een silent disco. Ook is er ‘Podimo & chill’, een plek om nieuwe verhalen in een rustige setting te beluisteren. Het terrein bevat volgens de organisatie genoeg zit- en schaduwplekken. Ook bij regen gaat het door: er is voldoende beschutting bij de overdekte podia en onder de tenten.

Het is het derde jaar op rij dat het podcastfestival in Park Lepelenburg plaatsvindt.