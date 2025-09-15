Producten van Utrechtse bodem te proeven tijdens oogstfeest in Leidsche Rijn

Bij stadsboerderij Steede Hoge Woerd wordt zondag 21 september tijdens een gratis oogstfeest gevierd wat de bodem van Utrecht voortbrengt. Tijdens ‘De Oogst van Utrecht in Leidsche Rijn’ kunnen bezoekers – naar Franse traditie – aanschuiven aan lange tafels en kennismaken met de lokale voedselproductie.

Het evenement, georganiseerd door Coöperatie Leidsche Rijn in samenwerking met onder meer Utrecht Natuurlijk en lokale ondernemers, vindt plaats tussen 10.00 en 17.00 uur aan het Hoge Woerdplein – naast het Castellum. Bezoekers kunnen zich tegoed doen aan fruit, kazen, worsten, Utrechtse biertjes en sapjes.

Onder de deelnemers zijn bekende namen als Bakkerij Amadeus en De Bakkert (voorheen Broodbrood), maar ook nieuwkomers zoals voedselbos Rijnvliet, IJsboerderij De Morgen en Intratuin Utrecht en granolamaker Lekkers van die Rooie uit Haarzuilens.

Naast de oogst zijn er ook creatieve activiteiten en komt troubadour Peer langs om liedjes te zingen, begeleid door zijn accordeon.

Moestuin van Utrecht

De wijk Leidsche Rijn bestaat inmiddels 25 jaar, met 45 procent van het stadsoppervlak en 90.000 inwoners, maar het gebied leverde van oorsprong een belangrijke bijdrage aan de voedselvoorziening van de stad Utrecht met vele landbouw- en veehoudersbedrijven, tuinderijen en boomgaarden.

Ook nu is het nog de ‘moestuin’ van de stad en wordt er veel voedsel verbouwd en verwerkt door kleinere, lokale producenten. Ook is het Maximápark van 300 hectare één van de grootste stadsparken van Nederland.



Franse plattelandstraditie

Het culinaire feest is volgens de organisatie geïnspireerd op de Franse plattelandstraditie waarbij streekproducten op het marktplein worden aangeboden. Bezoekers komen dan samen met vrienden en dorps- of buurtbewoners aan lange tafels. Tijdens de vorige editie trok het feest in Leidsche Rijn zo’n 3000 bezoekers.

