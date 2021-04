Programma bekend voor online Bevrijdingsfestival Utrecht in TivoliVredenburg

Bevrijdingsfestival Utrecht heeft het online programma voor op 5 mei bekendgemaakt. Het festival vindt vanwege de coronamaatregelen niet in Park Transwijk plaats, maar wordt van 10.00 uur tot 21.30 uur uitgezonden vanuit TivoliVredenburg.

“Omdat wij ook dit jaar geen fysieke editie van ons festival kunnen organiseren, hebben wij gekeken hoe wij een zo’n diverse mogelijk online editie konden maken met voor ieder wat wils”, zegt directeur Manja Kerstholt. “En dat is denken we wel gelukt.”

Volgens de organisatie is er naast muziek ook gedacht aan verschillende (interactieve) onderdelen rond de thema’s van 5 mei. Zo is er ‘s ochtends een kinderprogramma waar samen met de Bibliotheek Utrecht kan worden geknutseld en voorgelezen. Verder geeft onder meer Circus DIEDOM een optreden.

Muziek en comedy

‘s Middags start het programma met het ontsteken van het Vrijheidsvuur en is er een gesprek met burgemeester Sharon Dijksma. Daarna geeft comedian Soundos El Ahmadi een Vrijheidscollege over kansen, vooroordelen en over wat er gebeurt wanneer je als vrouw met een migratieachtergrond het glazen plafond wil doorbreken.

Daarnaast treden onder andere de landelijke Vrijheidsambassadeurs Tino Martin, Davina Michelle en Jonna Fraser treden online op. Ook ‘s avonds bestaat het programma vooral uit muziek en stand-up comedy in samenwerking met het Utrechts Internationaal Comedy Festival.

Het programma kan op 5 mei de hele dag worden gevolgd via de site van Bevrijdingsfestival Utrecht.