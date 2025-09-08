Recordaantal bezoekers voor Festival Oude Muziek in Utrecht, ook meer jong publiek

De 44ste editie van het Festival Oude Muziek heeft een recordaantal bezoekers getrokken: 67.000. Het festival met muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok duurde tien dagen. Gisteren was de laatste dag.

Het bezoekersaantal was dit jaar 15 procent hoger dan vorig jaar. Het viel op dat er 17 procent meer jonge bezoekers waren dan in 2024.

Er waren niet alleen concerten in de binnenstad, maar ook onder andere in ZIMIHC Zuilen, De Hondekop, Metaal Kathedraal en buurtcentrum De Leeuw klonk oude muziek. In totaal waren er 46 locaties.

De organisatie vindt een van de hoogtepunten dit jaar de Concert Camper. Dat was een concertzaal op wielen die iedere dag naar een andere wijk reed. Daar kwamen ruim 8.600 bezoekers op af.

‘Wereldsterren en jong talent’

“We hebben oude muziek dichterbij gebracht dan ooit”, vindt festivaldirecteur Xavier Vandamme. “De combinatie van wereldsterren, jong talent, nieuw publiek en muziek in elke uithoek van de stad heeft een ongelooflijke energie losgemaakt.”

“Oude Muziek focust op Europese muziek van voor 1750”, vertelde Vera Vos eerder al eens aan DUIC. Ze is hoofd marketing & communicatie. “Je ziet op het festival instrumenten die tegenwoordig niet veel meer worden gebruikt.”

“We hebben veel vocale muziek, ook koormuziek. Qua taal kan het van alles zijn. Men maakte natuurlijk overal muziek. We hebben muziek uit Italië, Spanje, Frankrijk, Duitsland, Nederland, noem maar op. Kerkelijke muziek is vaak in het Latijn.”