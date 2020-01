Richtlijnen voor 39 Utrechtse evenementenlocaties gepresenteerd

De gemeente Utrecht heeft nieuwe richtlijnen gepubliceerd voor 39 evenementenlocaties. Plekken als Lepelenburg, Wilhelminapark en de Neude hebben allemaal een eigen profiel gekregen.

Het doel van de locatieprofielen is dat organisaties weten welke locatie geschikt is voor welk evenement. Daarnaast is voor omwonenden en belanghebbenden duidelijk wat de mogelijkheden zijn voor evenementen in hun omgeving. De profielen zijn ook een leidraad bij het verlenen van vergunningen door de gemeente

In totaal zijn nu 39 locatieprofielen gemaakt. Hierin staan richtlijnen voor het gebruik van de locaties, de omvang van de locatie, welke ecologische waarden er zijn en hoe rekening moet worden gehouden met de bereikbaarheid.

De gemeente heeft het plan gepresenteerd. Het gaat om een concept waar iedereen op mag reageren tot 13 maart.

Duidelijkheid

“De conceptlocatie-profielen zijn een verdieping van het evenementenbeleid en hebben tot doel om omwonenden duidelijkheid te geven wat er in hun buurt georganiseerd kan worden. Ook organisatoren kunnen zich laten inspireren over plekken in de stad. En het vergunningverleningproces van de gemeente wordt hiermee ondersteund”, licht wethouder Klaas Verschuure toe.

“Daarom gaan we met elkaar het gesprek aan over bijvoorbeeld de vraag of er evenementen zijn die in plaats van in de zomer bijvoorbeeld in het najaar kunnen plaatsvinden. En kijken we ook welke evenementen het karakter van bijvoorbeeld het Berlijnplein of het Jaarbeursplein kunnen versterken.”

De gemeente Utrecht wil met de locatieprofielen zorgen voor een leefbare stad die ook levendig is, een aantrekkelijk evenementenaanbod behouden en het draagvlak voor evenementen in de stad vergroten.

Alle locaties bekijken? Dat kan in hier.